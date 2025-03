El actor Danny Trejo “Machete” será el nuevo presentador de “Misterios Inexplorados”

Nacido en California Danny Trejo “Machete”, muestra su nueva faceta como presentador en la serie de History Channel “Misterios Inexplorados”, que revela la historia detrás de algunos de los hallazgos del mundo, encontrados por accidente, casualidad o en circunstancias inesperadas como tesoros escondidos y objetos sagrados, túneles subterráneos, animales sorprendentes y restos de criaturas prehistóricas.

En rueda de prensa global, sobre la elección de ser el anfitrión de “Misterios Inexplorados” Trejo responde, “siento un gran orgullo, es increíble estar con Dan Aykroyd y con William Shatner, la verdad es que los conozco desde hace muchísimos años. Así que estoy asombrado porque cuando me preguntan este tipo de cosas, siempre digo que historia era probablemente la única materia en la que me iba bien en la escuela, me llenó de alegría cuando supe que iba a poder hacer 20 episodios porque realmente es en cierta forma como un sueño hecho realidad”.

Caracol Radio le preguntó a Danny ¿cuál es el gran misterio de la vida de él?, a lo que responde, “el gran misterio es que sigo vivo. No pensaban que iba a pasar los 60, así que estar aquí ya es una bendición y cada día que siento que estoy del lado positivo de las cosas, para mí es una bendición y le agradezco a Diosito todos los días. Por eso en 1969 le prometí que, si me dejaba morir con dignidad, yo iba a decir su nombre todos los días e iba a ser todo lo posible para el prójimo”.

History con “Misterios Inexplorados con Danny Trejo” profundiza en el contexto, los protagonistas y la importancia histórica de los descubrimientos inesperados, con una nueva perspectiva sobre lo que creíamos conocer, además un enfoque especial en varios rincones de América Latina.