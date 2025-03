Defensoría reitera respaldo a la Reforma Pensional en la Corte: no hubo vicos de trámite

JUSTICIA

La Defensoría del Pueblo reiteró su respaldo la Reforma Pensional en una demanda del senador Miguel Uribe que cursa en la Corte Constitucional.

Según la entidad, no que no se vulneró el principio de consecutividad pues se garantizó el debate legislativo según el reglamento. Es decir no hay vicios de trámite por los que se deba tumbar esta ley.

“La Corte ha enfatizado que el proceso legislativo debe analizarse desde una perspectiva evolutiva y no como una serie de etapas aisladas, sino como un desarrollo continuo en el que cada fase contribuye a la construcción de la voluntad democrática del Congreso. En el caso de la Ley 2381 de 2024, esta evolución se manifestó en un debate que garantizó la participación de las distintas bancadas y culminó en una decisión autónoma y legítima por parte de la mayoría de la Cámara de Representantes" explcó la Defensoría.

Según esta entidad, la plenaria de la Cámara estaba en capacidad de acoger el texto aprobado por la plenaria de la otra cámara sin que ello implique una vulneración del deber de debatir.