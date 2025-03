Restaurante colombiano en ranking de los mejores del mundo, según TripAdvisor: Queda en Bolívar

Lo primero que debe saber es que este exclusivo restaurante está ubicado en el corazón del Centro Histórico de Cartagena y se distingue por su innovadora propuesta gastronómica, donde la alta cocina francesa se fusiona con los sabores vibrantes del Caribe colombiano.

Cabe destacar que, según la propuesta del restaurante, su menú de degustación ofrece una experiencia sensorial particular, destacándose por la cuidadosa selección de ingredientes frescos y locales, combinados con técnicas culinarias de precisión.

Por otra parte, se dice entre sus comensales que cada plato es una obra maestra que resalta texturas, contrastes y armonías de sabor, al intentar llevar a los que lo prueban a un viaje gastronómico que equilibra la tradición con la vanguardia.

Adicionalmente, el restaurante cuenta con una cava de vinos galardonada internacionalmente, lo que permite maridajes perfectamente diseñados para realzar cada creación culinaria.

Asimismo, el ambiente colonial, impregnado de historia y elegancia, complementa la experiencia, con el objetivo que darle a sus asistentes una comida inolvidable.

Este restaurante ha logrado consolidarse como uno de los referentes más importantes en Colombia y a nivel mundial; su combinación entre arte, historia y alta cocina lo convierte en una parada obligatoria para los amantes de la gastronomía sofisticada.

¿Por qué goza de reconocimiento nacional e internacional?

Este restaurante ha sido reconocido a nivel internacional por su excelencia gastronómica. Se ha destacado en los premios Travelers’ Choice Best of the Best de TripAdvisor.

En 2023, fue incluido en el puesto 22 del ranking de los 25 mejores restaurantes del mundo, siendo el único representante de Colombia en la lista.

Su ascenso en el reconocimiento global continuó en 2024, cuando alcanzó el segundo lugar en la categoría de alta cocina a nivel mundial, consolidándose como un referente gastronómico de primer nivel.

De esta manera, refleja su impecable oferta de cocina francesa que además exalta productos locales, una meticulosa ejecución en un entorno hermoso.

La distinción otorgada por TripAdvisor, basada en las valoraciones y opiniones de los viajeros, reafirma el compromiso del restaurante con la excelencia y la innovación.

¿Cómo se llama el restaurante?

Si está interesado en visitarlo, debe saber que este restaurante se llama ‘1621′ y está ubicado en icónico hotel ‘Sofitel Legend Santa Clara Cartagena’.

El restaurante se ubica en un monasterio histórico con más de 400 años, lo que añade un componente cultural y artístico a la experiencia culinaria.

Su cava de vinos, galardonada por la revista ‘Wine Spectator’, ofrece una selección exclusiva que realza los sabores de cada plato.

Vale la pena agregar que ‘1621′ cuenta con una propuesta gastronómica liderada por Dominique Oudin, un chef con una trayectoria destacada en la alta cocina internacional.

Su experiencia en prestigiosos hoteles y restaurantes con estrellas Michelin ha influenciado su enfoque culinario, logrando una cocina sofisticada que combina técnicas francesas con ingredientes frescos del Caribe colombiano.

Antes de llegar a Cartagena, el chef Oudin trabajó en reconocidos establecimientos como el Sofitel Mauritius L’Impérial Resort & Spa y el Sofitel Marrakech, además de colaborar en restaurantes de renombre como Waterside Inn, con tres estrellas Michelin, y The White Barn Inn en Estados Unidos.

Su dedicación y talento le han valido múltiples reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Chef del Año y distinciones en revistas y guías gastronómicas.

Finalmente, cabe acotar que con una meticulosa atención al detalle, desde la cocción hasta los maridajes diseñados por el sommelier, este restaurante se ha posicionado como un referente de elegancia y excelencia gastronómica.