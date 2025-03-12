“Nunca hice una operación indebida”: MinInterior sobre chats con Luis Carlos Reyes
Armando Benedetti, ministro del Interior, ratifico que mantiene su calificación a Reyes como “payaso”.
“Nunca hice una operación indebida”: MinInterior sobre chats con Luis Carlos Reyes
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en La W sobre su cruce con Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian.
Benedetti fue enfático en su primera intervención: “Yo no tengo nada que aclarar, ya la fiscal lo aclaró (...)”.
Más información
“Siempre creen que por la posición que uno tiene buscan que uno recomiende o no y yo nunca lo negué”, explicó.
Así mismo, el jefe de la cartera Política destacó: “él publicó un chat y en ese mismo queda clarísimo que yo nunca hice una operación indebida”.
“Además, yo no era congresista en ese momento para que se configure un tráfico de influencias”, explicó.
Finalmente, Armando Benedetti, ministro del Interior, ratifico que mantiene su calificación a Reyes como “payaso”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche W Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...