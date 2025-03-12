El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Nunca hice una operación indebida”: MinInterior sobre chats con Luis Carlos Reyes

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló en La W sobre su cruce con Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian.

Benedetti fue enfático en su primera intervención: “Yo no tengo nada que aclarar, ya la fiscal lo aclaró (...)”.

“Siempre creen que por la posición que uno tiene buscan que uno recomiende o no y yo nunca lo negué”, explicó.

Así mismo, el jefe de la cartera Política destacó: “él publicó un chat y en ese mismo queda clarísimo que yo nunca hice una operación indebida ”.

“Además, yo no era congresista en ese momento para que se configure un tráfico de influencias”, explicó.

Finalmente, Armando Benedetti, ministro del Interior, ratifico que mantiene su calificación a Reyes como “payaso”.

