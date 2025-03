“Estudiamos otras instancias”. abogado de Puerto Colombia por fallo sobre corredor universitario

Luego de que el Distrito de Barranquilla haya solicitado formalmente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) la fijación de límites, Puerto Colombia no se quiere quedar atrás.

En primera instancia la Alcaldía municipal hará una solicitud similar ante el IGAC para que la entidad abra un proceso de deslinde limítrofe.

El municipio se mantiene en que defenderá las 1.435 hectáreas que hacen parte del diferendo entre ambos entes territoriales.

No hay más recursos ante el fallo del Consejo de Estado

En conversación con Caracol Radio, el abogado de la Alcaldía de Puerto Colombia, Juan Barrero Berardinelli, señaló que, si bien no hay más recursos ante el fallo del Consejo de Estado, anunció que estudian otras instancias.

“La decisión que se adoptó no tiene instancias procesales adicionales ni incidentes, ni recursos. Es una decisión de instancia final del Honorable Consejo de Estado. En esa jurisdicción no existen recursos adicionales distintas unas aclaraciones que se solicitó sobre la sentencia y que todavía no se conoce el sentido de esa aclaración, pero en el ámbito de otras jurisdicciones podría haber mecanismos que se activen. Ese análisis se está haciendo en este momento”, dijo Barrero Beradinelli.

El abogado expresó que en estos momentos es incierto que se vaya o no a celebrar alguna conciliación con el Distrito de Barranquilla.

“La verdad, el escrito que se impetró no tiene mayores informaciones. Es un escrito donde el distrito solicita el deslinde. Suponemos, y esto es una mera suposición, que ese escrito seguramente estará seguido de algunos anexos que el distrito presentará para dar mayores precisiones”, precisó el abogado.

Este lunes estuvieron reunidos todas las fuerzas vivas del municipio de Puerto Colombia. Incluso estuvieron presentes exalcaldes del municipio, entre ellos Humberto Rosales, Carlos Altahona, Camilo Torres, Martha Villalba, Wilman Vargas, Gustavo Ahumada, Steimer Mantilla.

Asimismo, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República llevará a cabo este jueves una sesión descentralizada en el auditorio de la Universidad Sergio Arboleda, en Barranquilla, con el propósito de analizar el impacto del reciente fallo del Consejo de Estado que anula la Ordenanza 075 de 2009.