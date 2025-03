Iván Name no se volverá a lanzar al Congreso en 2026

Iván Name | Foto: Colprensa

Desde la reunión de la dirección nacional del Partido Alianza Verde, el expresidente del Senado, Iván Name, anunció que no se volverá a lanzar al Congreso en las próximas elecciones de 2026.

Se refirió además Name al trámite que surtieron las reformas sociales durante su presidencia en el Congreso y también, a lo que viene para estas iniciativas en lo que queda de la legislatura.

“Yo llevo 20 años en el Congreso, fui su presidente y creo que establecí un modelo de contención del presidencialismo que después ha seguido el doctor Efraín Cepeda y lo seguirá el siguiente, porque no llevamos una soga en el cuello y por eso las reformas inconvenientes para el país no han pasado y no pasarán”.

Iván Name también hizo alusión a la investigación que cursa en su contra en la Corte Suprema de Justicia, esto en relación con el escándalo de la Unidad Para la Gestión del Riesgo. Aseguró que lo han vinculado con este caso por presuntamente haber recibido dineros para aprobar las iniciativas del Gobierno.

“Quiero decirlo porque ahora como está de moda la amenaza, yo enfrento el incendio en que me han involucrado, lo hago con dignidad en la Corte Suprema de Justicia y con respeto, nunca hay declaraciones al respecto, me atendré a la justicia colombiana y puede que me haya resultado muy caro enfrentar al totalitarismo”.

Sumado a esto, el expresidente del Senado insistió en su inocencia y agregó que será la justicia la encargada de tomar una decisión frente a la investigación que se adelanta.

“Será la justicia la que tenga que decidir. Hay una banda criminal que se robó la Unidad del Riesgo, el desfalco de la Unidad de riesgo es de un billón de pesos. Quisieron legitimar, con principios de oportunidad y de impunidad, con el tema de los carrotanques señalando a personas como, yo inocentes, que de manera evidente atajaron las reformas de este gobierno, porque una de las cosas que han dicho es que me pagaron para que yo las aprobara, es evidente que no pasaron en mi presidencia”.