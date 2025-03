Iglesia envía un mensaje de rechazo a la violencia en la provincia de Ocaña

Cúcuta

La Iglesia Católica llama a los actores armados a frenar la violencia en el Catatumbo después de la masacre de Ocaña.

Envían un mensaje de rechazo a la violencia que atraviesa la región y que enluta a múltiples familias y que ha llegado al casco urbano del municipio por medio de la muerte de cinco personas en un ataque sicarial.

“Rechazamos rotundamente toda clase de situación que pueda poner en riesgo la vida de nuestros ciudadanos. Nos duele, realmente nos duele ver a Ocaña hoy sumergida en este momento de pánico, de terror. En estas circunstancias, esta masacre nos genera realmente dolor, nos genera también zozobra, pero también grandes desafíos” dijo el Pbro. Miguel Durán, delegado de paz de la Diócesis de Ocaña.

Recalcan su acompañamiento a la ciudadanía en estos difíciles momentos que vive la región e insisten en que la violencia no es la salida del conflicto.

“Hacemos ese llamado a toda la ciudadanía, primero a permanecer con calma, a mantener la cordura, pero sobre todo a poderle decir a todos los actores de conflicto, a todos los actores de violencia, no más, no más sangre derramada en nuestras calles, no más mártires, no más estas tragedias que enlutan a cada una de las familias de la ciudad” puntualizó el representante de la iglesia.