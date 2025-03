Autoridades educativas se suman a la búsqueda de estudiantes en el Catatumbo

Cúcuta

Luego de la alerta generada por el gobierno nacional frente a la búsqueda de dos mil niños del Catatumbo en Norte de Santander que no aparecen en registros del sector, las autoridades en la región encendieron las alarmas para tratar de establecer su situación.

La secretaria de educación del departamento Laura Cáceres dijo a Caracol Radio que “desde la semana pasada venimos adelantando el monitoreo de los niños que están reportados en esa condición para poder establecer su realidad frente a estas alertas”.

Dijo la funcionaria que “tenemos casos donde la misma situación de violencia no ha permitido que los estudiantes regresen a las aulas. Otros de familias extranjeras que huyeron hacía el vecino país y no han retornado y otros que pese a la oferta educativa que se mantiene muchos padres de familia aún no los envían”.

Explicó que “ante esta situación hemos demandado toda la colaboración de los rectores de los colegios para establecer las cifras reales de los niños que pertenecen a las diferentes escuelas y colegios y así poder determinar la situación de cada uno de ellos”.

Finalmente señaló que “esperamos el apoyo de toda la comunidad educativa para poder evaluar lo que esta pasando, en medio de una situación muy compleja y que esperamos pueda superarse con el esfuerzo que se esta haciendo desde la Gobernación de Norte de Santander, las fuerzas militares y la policía nacional”.