Sindicatos de la salud critican reforma que avanza en el Congreso de la República

Norte de Santander

Asociaciones de sindicatos de la salud en Norte de Santander están a la expectativa del futuro de la Reforma que avanza poco a poco en el Congreso de la República. Argumentan que existen muchos vacíos para su implementación.

“La reforma a la salud la vemos igual que lo que está pasando con la prestación de servicio y atención de todos los pacientes, mal, grave. No sabemos qué va a pasar, muy seguramente lo que aprueben en articulado, en Corte Constitucional se va a caer, porque lo hemos dicho desde un principio, por ejemplo, que no se tuvo en cuenta los actores, a los que están día a día en el sistema, como pacientes y personal médico, para mirar qué hay que hacer” dijo Arístides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte.

Agregó que de aprobarse esta reforma, el sistema no mejoraría y por el contrario “vamos a seguir en ambivalencia porque hay que esperar que la Corte Constitucional, después de una posible aprobación, le dé el aval y pueda comenzar a cumplirse, pero estos son momento de transición que nos puede llevar lo que resta de este gobierno y parte del gobierno entrante, y mientras tanto seguimos en lo mismo que está pasando, que los pacientes se nos están muriendo porque no hay atención, que no hay plata, que todo el mundo aprendió a robar y todos están justificando como puede para que no se les escape el dinero que ya han hecho con la prestación de servicios, o sea, esto es un caos total”.

Concluyó que no cree que el Senado de la República apruebe esta reforma, teniendo en cuenta “el tema de campaña y la polarización del país”.