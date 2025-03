¿Se vienen cambios en la ANT y la URT por acuerdo para destrabar la reforma a la salud?

Fuentes consultadas en el Congreso por los Confidenciales de las 12 y Caracol Radio confirmaron en los próximos días se darían cambios en las direcciones y otros cargos regionales en la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, por cuenta de un acuerdo que habría permitido destrabar el trámite de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes.

El acuerdo se habría dado con algunos representantes de las curules de paz, Jorge Tovar, representante de las víctimas y vicepresidente de la Cámara de Representantes y el gobierno nacional en cabeza del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Las fuentes consultadas confirman que se dieron dos reuniones, una donde está el vicepresidente de la Cámara, en la que se habría acordado destrabar la agenda de la reforma, firmando el orden del día, donde se habrían acordado los cambios en la ANT y la URT y otra reunión el pasado 5 de marzo en la que los representantes de las curules de paz firman un documento y nombran sus voceros, allí, se habría definido como se distribuirían las regionales de estas entidades para apoyar el trámite de la reforma a la salud y otras iniciativas del Gobierno.

¿Qué dice el representante Tovar?

Consultamos al representante Jorge Tovar quien negó cualquier tipo de acuerdo con el ministro Benedetti y aseguró que las curules de paz no son Bancada. Su posición política es diferente y ha estado distante a la de la gran mayoría de colegas CITREP agregó. “he sido el único en votar las reformas del gobierno en contra. No estoy enterado si existe algún acuerdo, lo que sí puedo asegurar es que de existir, yo no hago parte de ese acuerdo , ni mi voto ni mi posición y muchísimo menos mis decisiones como vicepresidente”.

Aseguró además a Caracol Radio que: “Ningún acuerdo que hagan ellos con el gobierno (si es que existe) estaría incluido ni mi voto ni mis posiciones frente al gobierno ni muchísimo menos mis devociones como vicepresidente”, puntualizó el representante Tovar.