Concejal de Manizales denuncia que varios estudiantes con discapacidad están desescolarizados

La denuncia la hace el concejal Víctor Caicedo, quien cuenta que 20 estudiantes están desescolarizados porque no hay convenio con CEDER, la institución encargada de la formación de estos niños y niñas. Al parecer, desde allí les dicen a los padres de familia que matriculen a sus hijos en las instituciones educativas INEM y Mariscal Sucre, pero Caicedo enfatiza que esos planteles no cuentan con los elementos debidos para el correcto desempeño de dichos estudiantes.

“En mis labores de indagación, descubrí que unos niños con discapacidades complejas no están estudiando, los padres de familia me cuentan que no hay convenio con el CEDER, les dicen que los lleven al INEM o al Mariscal Sucre, pero los estudiantes con discapacidades de allá son en su mayoría personas convencionales y esas instituciones no cuentan con las condiciones técnicas ni infraestructurales”, menciona el concejal.

Agrega que hay una política pública que no se cumple y la ruta de navegación está en torno a la discapacidad, pero nos preguntamos qué ocurre que no se desarrollan los procesos, ya que estos niños requieren un cuidado especial, por lo que pedimos que se haga un convenio o contrato y no vulnerar los derechos de los menores.

Por su parte, Andrés Betancourth, secretario de Educación de esta capital, explica que ha habido una interpretación errónea, ya que actualmente hay más de 1.400 estudiantes en curso. Sobre este caso en particular, menciona que el convenio con el CEDER se modificó por lo que a partir de ahora se ejecutará con la Mesa de discapacidad.

“Estos estudiantes caracterizados son atendidos integralmente en las instituciones educativas a través de un programa de apoyo pedagógico mediante un proceso de licitación que le fue adjudicado a la Universidad de Manizales. Estos 1.469 menores están caracterizados de acuerdo a los siete tipos de discapacidades, por lo que les generamos un plan. En el caso de los 20 estudiantes, es una población que no tiene meta académica, por lo que no estaban vinculados a los establecimientos educativos, con ellos es con un convenio que este año será con la Oficina de la Discapacidad”, indica Andrés Betancourth, secretario de Educación de Manizales.

Hoy a las 9:00 de la mañana inició la sesión en el Concejo de Manizales para aclarar la situación y brindar soluciones a los padres de familia y a sus hijos que están pendientes del inicio del año escolar.

