Arroceros de la Mojana intensifican paro y amenazan con bloquear vía clave del Caribe colombiano

Montería

Los arroceros de la subregión de La Mojana, en los departamentos de Sucre y Bolívar, anunciaron este domingo la intensificación de sus acciones de protesta, incluyendo el bloqueo del puente de San Jorge, en Córdoba, una de las principales vías que conecta el interior del país con la Costa Caribe.

La decisión se tomó ante la falta de avances en los diálogos con el Gobierno Nacional y el rechazo a una propuesta de $10.000 millones de pesos, considerada insuficiente para resolver la crisis que atraviesa el sector.

El paro, que comenzó el 3 de marzo, se mantiene firme mientras los arroceros exigen mejores condiciones para la comercialización del producto y garantías que aseguren la sostenibilidad económica de su actividad.

Actualmente, en la subregión de La Mojana, el bloqueo continúa en la vía que conecta a San Marcos, Majagual y Guaranda, Sucre, y en Achí, Bolívar.

Pedro Nel Ramos, un vocero del gremio explicó: “Estamos dispuestos a no dejarnos desaparecer. Si en los próximos dos días no nos escuchan, bloquearemos el puente de San Jorge. Nos están atacando con precios bajos, y no podemos permitir que esto continúe”.

No cubre los costos

Los manifestantes denuncian que el precio actual del arroz no cubre los costos de producción. “La libra de arroz nos está saliendo a menos de 500 pesos, mientras que en el mercado se vende a 1.500 o 2.000 pesos. Esto no es sostenible para nosotros”, afirmó el vocero. Además, señalaron que el contrabando y la falta de apoyo estatal han agravado la situación, generando pérdidas significativas para los agricultores.

A pesar de las protestas, los arroceros aseguran que no buscan afectar a los consumidores. “No queremos que suba el precio del arroz en la canasta familiar, pero necesitamos un precio justo para los agricultores. Somos quienes generamos empleo y comida para el país, y no podemos seguir siendo abandonados”*, agregó Ramos.

El diálogo entre el Gobierno y los arroceros permanece suspendido. Aunque para este lunes se retomarían las reuniones, no se vislumbra una solución inmediata. Los manifestantes han reiterado su disposición a mantener el paro indefinidamente hasta que sus demandas sean atendidas. “No vamos a dar el brazo a torcer. Necesitamos que el Gobierno nos escuche y demuestre que realmente quiere apoyar al campo”*, concluyó el vocero.

Mientras tanto, la tensión en la región sigue en aumento, y el bloqueo del puente de San Jorge podría generar impactos significativos en el transporte y la economía de la zona.