Soy ponente de la ley de feminicidio y no ha servicio porque siguen matando mujeres: senadora Cabal

Armenia

En el día internacional de la mujer, la senadora María Fernanda Cabal ponente de la ley del feminicidio lamentó que no haya servido porque siguen matando mujeres.

Y es que la congresista del Centro Democrático está de visita en Armenia donde participa entre otras cosas del foro futuro Colombia con los precandidatos presidenciales del partido político y habló del día internacional de la mujer.

María Fernanda Cabal expresó “Yo soy la ponente de la ley de feminicidio que no ha servido. Esa generalmente es una postura muy de izquierda, pero yo creo que uno biológicamente no tiene la misma fuerza de un hombre ni tiene cómo enfrentar cuando físicamente hay una confrontación.

Razones de la poca efectividad de la ley del feminicidio

Uno “pero la ley no ha servido, siguen matando mujeres. No importa el aumento de penas, el populismo punitivo no sirvió. Aquí hay un problema esencial que es el problema de la educación que esa misma mamá les da a sus hijos para no repetir conductas nocivas.

Dos, ¿dónde está las alertas tempranas y la ruta para que una mujer pueda ser salvaguardada con sus niños? Nosotros propusimos hace mucho tiempo algo que en México funciona, que es la casa de la mujer, que usted tiene que resguardarla como estado.

La tercera, en esa misma ruta se tiene que enseñarle a la mujer que muchas veces la asesina su compañero cuando ella ya se ha separado y él la invita a una reunión con o sin sus hijos. Yo tengo en mi poder todos los videos de sucesos que la fiscalía terminó llevando como feminicidio porque uno cae en la trampa del marido que llora porque es un ser disfuncional, enfermo que después de haberla golpeado, amenazado le dice que la quiere.

Y en ese reencuentro viene la muerte. Estos son patrones de conducta de personas psicópatas.

Hay que enseñarle a esa mujer a que no puede regresar porque es su cita con la muerte. Hay que reforzar, pero la medida más importante para mí es la ruta de la alerta temprana de protección de la mujer y sus niños.

Contexto

En Colombia, la Ley 1761 de 2015, también conocida como la Ley Rosa Elvira Cely, tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Esta ley fue creada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.