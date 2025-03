Preocupación por falta de concordancia en cifras de atención a la crisis del Catatumbo

Cúcuta

Norte de Santander fue el lugar elegido para que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo una nueva sesión de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República.

En este espacio que contó con la participación de congresistas, diputadas, concejales, además de los viceministerios y las diferentes entidades encargadas de atender la crisis que atraviesa la región del Catatumbo, se abordaron las cifras que entregan frente a este trabajo humanitario que se ha venido realizando, pero que dejan una nueva preocupación sobre el mismo.

“La verdad yo estoy preocupada por la falta de diálogo entre las entidades, la falta de articulación interinstitucional, intersectorial. Esto me preocupa, porque vi que solo se dan cifras, entiendo la región del Catatumbo es departamento, son varios municipios, pero la preocupación, por lo menos en este caso, de ser Cúcuta, un municipio que es el receptor del mayor número de desplazados y no tener claro las cifras o la articulación entre la alimentación escolar o las cifras que da frente a la desescolarización, el MinEducación y el ICBF, pues eso nos deja a nosotros preocupados” dijo la senadora Lorena Ríos.

La falta de concordancia en las cifras presentadas por cada una de las entidades dificultaría una verdadera atención a las familias que han perdido sus hogares, su seguridad e incluso su libertad en los territorios.

“Queremos tener claro cómo se están realizando los programas de articulación y sobre todo cómo se está previendo la entrega de ayuda humanitaria. Lo que vemos es que sí se ha venido actuando, pero cada uno por su lado, las cifras no concuerdan y eso implica que tiene que haber un mayor, aparte del control político, también control ciudadano” puntualizó la congresista.

Desde el Concejo de la ciudad de Cúcuta también surgieron algunas críticas frente a la falta de estrategias planteadas para obtener una pronta solución al impacto que también ha tenido la capital nortesantandereana como epicentro de la recepción de desplazados.

“Nos presentan cifras muy generales de lo que ha podido aportar el Gobierno Nacional al departamento, pero no especifican qué aportes han hecho a Cúcuta y cuál va a ser la estrategia para la atención de niños desescolarizados, para la atención de todas las personas que tenemos residentes en la ciudad de Cúcuta producto de desplazamiento, para saber cómo se va a resolver la crisis y poder decirle a esas personas que pueden retornar en uno o dos meses, o para la atención requerida en ayudas humanitarias, mercados, kits de aseo, alojamientos o resguardos que hoy la ciudad de Cúcuta no tiene, siento que nos hemos quedado en datos generales pero no puntualizamos, y si no puntualizamos en estas mesas de trabajo, no estamos haciendo nada” aseguró la concejal Vanessa Arenas.

La Asamblea de Norte de Santander también participó de este espacio enviando un mensaje al Gobierno Nacional sobre la verdadera atención que requiere el departamento y la importancia de reconocer el problema de seguridad que se tiene y la falta de oportunidades para las mujeres productoras del Catatumbo.

“Nuestras mujeres catatumberas no están en las mejores condiciones, hay una gran cantidad de mujeres desplazadas en este momento, por eso estamos aquí, hablando también sobre los niños y jóvenes que están pasando esta situación de desplazamiento, y que no todos están recibiendo la atención, que el Gobierno Nacional no ha hecho presencia o muy poca presencia dentro de esta situación que está viviendo Norte de Santander, tenemos que reconocer que es una época de violencia y no podemos desconocer como dice el Gobierno Nacional que no está pasando nada, sí está pasando y hoy debemos ponernos la mano en el corazón, pensar que tenemos muchas mujeres que ya estaban en procesos de sustitución de cultivo con proyectos como el cacao y hoy en día no tienen nada, perdieron sus tierras, todo lo que se había tratado de lograr con la mujer catatumbera” dijo a Caracol Radio la diputada Isa Torrado.

La diputada Milena Calderón también se sumó al llamado a la acción del Gobierno afirmando que “el encuentro nos permite robustecer una sola fuerza para poder trabajar por nuestras mujeres de Norte de Santander, seguimos haciendo el llamado al Gobierno Nacional para que se materialicen todas estas acciones, porque realmente vemos que Cúcuta es epicentro del desplazamiento del Catatumbo y se requieren grandes esfuerzos de inversión económica para poder llevar esta situación tan compleja que vive en nuestra región”.