¿Cuáles son las posibilidades de América Latina en medio de la geopolítica digital?

En Hora20 una mirada a la geopolítica digital y la forma como la tecnología, las redes y el mundo cibernético es cada vez más determinante en las relaciones internacionales y la geopolítica. Analizaremos la carrera por el control de las tecnologías, el peso de China y de Estados Unidos, las preocupaciones de Europa y lo que significa tener algo de soberanía digital en un mundo mediado y marcado por la tecnología.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Fernando Negret, presidente de DLP Group, columnista y analista del sector de las telecomunicaciones en América Latina, detalló que estamos ante la primera revolución digital de nuestra civilización, “hay tres espacios que concentran en debate tecnológico: EE.UU. y China en 2016 decía que en 2030 dominarían una tecnología naciente que era la IA y EE.UU., en primer año Trump crea un proyecto para limpiar redes de comunicación chinas”, de otro lado, recordó que Biden se concentra en chips y procesadores gastando USD$80 mil millones para financiar esos proyectos”, de ese mismo modo, dijo que Europa en los últimos 10 años ha regulado y generado una sobrerregulación del mundo digital en protección datos, derechos digitales y “eso no les gustó a los americanos”.

Resaltó que lo de ruta seda de China es de largo plazo, “ellos no venden ideología como Europa que quiere pensar en valores democráticos y estilo occidental. EE.UU. en orden ejecutiva de Trump pide a quien restringe su tecnología y sus valores en libertad de expresión, que sean sancionados y China mira para otra parte, ellos son “confusianos”, tienen este movimiento moral de valores que mira para otro lado. Ahora EE.UU. demuestra que interpreta distinto valores occidente y ahí entra conflicto geopolítico”. En esa medida, dijo que Europa intenta regular tecnología digital al no tener vanguardia tecnológica, no tienen un Google, un Facebook, una compañía de IA fuerte, ni la gran empresa de computadoras, “no tienen y parten de desconfianza regulando”.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, abogado, magíster en seguridad y defensa, señaló que el concepto clave en el contexto geopolítico tiene que ver con adaptación, “todo pasa muy rápido y se busca poder adaptarse, en el caso China es prioridad estratégica y ahora es velocidad de adaptación, el desafío es combinar uso de IA y el aprendizaje militar. Eso de alguna manera va a romper la forma como se hace la guerra y los teatros de operaciones”. En esa medida, recordó que confiarse tanto de la IA llevó a brechas de seguridad en Israel y que quien domine la IA, domina una de las herramientas de adaptación y contra adaptación, “son chips, son materiales semiconductores, computación cuántica, lo que se demoraba 300 millones de años, ya se hace en cuatro horas y eso impone retos en ciberseguridad”. También dijo que es necesario un escenario de inversión, seguridad jurídica, infraestructura tecnológica para que se den las condiciones necesarias de progreso.

Alejandro Delgado, académico del ecosystems digital, consultor y asesor del MIN TIC, manifestó que la IA es una herramienta crucial para la ventaja competitiva de un país, “tiene características que tiene que ver como la tecnología afecta cambios económicos, sociales, infraestructura y poder de información tal que el que lo maneje frente a otra región, liderará muchos factores de poder”. Resaltó que con la llegada de Trump al poder se dio un cambio evidente en la forma como Estados Unidos maneja ese tema, “con Biden teníamos una diplomacia de colaboración, teníamos una diplomacia que tenía un punto de inflexión como país que ayuda a generar colaboraciones con otros, con la llegada de Trump el discurso de J.D Vance es evidente. Dice que el poder es para EE.UU., que ellos harán todo lo posible por ser líderes en su país, el desarrollo de elementos de IA se desarrollan en su país para su país”. Ante ese escenario, dijo que Europa queda en la mitad, “lleva mucha regulación, con Trump piensan doble: no regulemos tanto y hagamos algo diferente”.

Santiago Pinzón, vicepresidente de transformación digital de la ANDI, resaltó que el tema de fondo es un nuevo ajedrez político, “es la lógica de muchos años, pero en el mundo hay 10 mil datacenters, están ubicados 5 mil en EE.UU. y 500 en Alemania, China tiene unos 450, el que tiene más en Latinoamérica es 170 México y Colombia tiene 42. Entonces en la lógica de la conversación, ese nuevo ajedrez es que los datos es el nuevo oxígeno”. Detalló que son ecosistemas, el que invierte y desarrolla, “nos dan oportunidades las nuevas tecnologías para algo que era impensable antes en nuevo modelo negocios. Lo positivo es que capacidad es más intensa que implica la diplomacia digital, el tema de ventajas competitivas siempre ha existido, pero ahora es cómo logramos y generamos soluciones que permite apalancamientos con los ecosistemas digitales”.

Frente a ese panorama, dijo que la vara sube y que hay que tomar decisiones frente a la IA, ¿la regulamos? ¿es lo adecuado? ¿prevenimos entonces el desarrollo tecnológico?

Aribel Contreras, doctora en Administración y Dirección de Empresas, máster en estudios diplomáticos, profesora universitaria y columnista, detalló que en medio de la geopolítica digital hay que entender conceptos en los que se vive como la revolución industrial 4.0, donde el peso de la tecnología en el mundo y lo internacional, el rol de las empresas en gobernanza global, “ahí es donde se destacaba confrontación entre EE. UU. y China donde una variable de esta rivalidad es la geotecnología donde no es solo una apuesta aislada del gobierno y empresas, hay toda estrategia expansionista de aumentar tentáculos al plano digital, vivimos las ciberguerras donde hay secuestro de datos en información de empresas y donde juega un rol importante las criptomonedas porque no se puede rastrear el origen de estos pagos para hacer devolución de sistemas informáticos”.

Frente a la dependencia de Ucrania de Starlink, dijo que cuando empezó la guerra, fue la empresa de Musk, Starlink la que se ofreció a cubrir vía satélite las comunicaciones, sin ellos en ese momento, otra historia seria de la guerra, “en 2023 dijo que no seguía pagando el costo de esto para su empresa cubriendo un paraguas y hubo contrato con el pentágono”. En esa medida, dijo que las opciones de Zelenski son pocas y mira ahora para Europa para cubrir banda ancha y parte digital mientras la guerra no se resuelve.