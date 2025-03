Barcelona vs. Osasuna fue suspendido en la fecha 27 de la Liga española: ¿Cuál fue la razón?

El Barcelona-Osasuna, previsto este sábado en la 27ª jornada de la Liga, fue aplazado debido al fallecimiento del doctor del equipo azulgrana, Carles Miñarro García, anunció la entidad catalana en un comunicado.

“El FC Barcelona lamenta comunicar la triste noticia del fallecimiento del doctor del primer equipo, Carles Miñarro García, esta misma tarde”, publicó en las redes sociales el club azulgrana a unos minutos del comienzo del partido contra Osasuna —previsto a las 3:00 pm (hora Colombia)

“Por este motivo, el partido entre el Barcelona y Osasuna queda aplazado hasta nueva fecha”, añadió.

Comunicado oficial de la suspensión del partido:

Los espectadores ocupaban las gradas del Estadio Olímpico de Montjuic cuando en los videomarcadores se anunció el aplazamiento del partido, a unos 20 minutos de su arranque.

‘Descansa en paz Doc’

“De no creerlo. Descansa en paz ‘Doc’. Mucha fuerza para la familia y amigos. Dios fortalezca sus corazones en este duro momento”, escribió en las redes sociales el central uruguayo del Barcelona, Ronald Araujo.

“Aún no me lo creo. Un fuerte abrazo para la familia y amigos de Carles”, añadió Pedri.

“No hemos puesto ningún tipo de pegas a la suspensión porque uno no puede estar jugando un partido pensando que una persona con la que has convivido de manera permanente ya no está. Al árbitro le ha parecido correctísimo y a partir de ahí se suspende”, señaló el presidente de Osasuna, Luis Sabalza a la plataforma televisiva DAZN.

También se refirió al suceso el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán: “A mí cuando me dicen desde el propio Barcelona lo que ha acontecido, la suspensión es lo que se tiene que hacer. Que menos que en su memoria aplazar este partido. Cuando es así tan repentino es una situación difícil de administrar”.

El Barcelona es líder del campeonato español con un punto de ventaja sobre el Atlético y tres con el Real Madrid.

Los rojiblancos juegan el domingo ante el Getafe y el Real Madrid ante el Rayo Vallecano.

El Alavés sobrevive con nueve

En los otros partidos programados este sábado destacó el triunfo 1-0 del Alavés (18º) en su estadio tras perder dos jugadores por expulsión ante el Villarreal (5º).

El club vasco puso fin a una serie de seis partidos sin victoria con un gol de Manu Sánchez en el minuto 11.

Poco antes de la hora de juego, su arquero Antonio Sivera se lesionó al golpear su cabeza con una rodilla del atacante del Villarreal Ayoze Pérez.

Tras diez minutos de interrupción y revisión de la acción, el VAR, el portero fue expulsado por mano fuera del área. Cuando el árbitro tomó la decisión ya había abandonado el césped para someterse a pruebas en el hospital.

El Alavés perdió a un segundo jugador en la prolongación cuando Antonio Blanco vio una segunda amarilla (90+3).

Con nueve jugadores, el equipo local aguantó los 15 minutos de tiempo adicional que decretó el árbitro.

El Valencia, también en la zona baja (16º), logró una importante victoria ante el colista y casi desahuciado Valladolid por 2-1, mientras que el Celta (8º) batió 2-1 al Leganés (17º).