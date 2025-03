Rogelio García: Estrategia, conocimiento y pasión al servicio del emprendimiento

Empresario visionario, estratega de negocios, conferencista y autor, García ha demostrado que la clave del éxito no está en la suerte, sino en la acción, el aprendizaje continuo y la capacidad de adaptación.

Un Emprendedor que transforma negocios

Rogelio García no solo predica sobre el crecimiento empresarial, lo vive. Como fundador y CEO de Stratus Agency Group, ha colaborado con empresas de sectores tan diversos como el automotriz, la gastronomía, la belleza y los bienes raíces, implementando estrategias digitales que han revolucionado la presencia y rentabilidad de estas marcas.

Casos como el de City Kia Orlando, donde sus estrategias generaron un aumento del 35% en la conversión de leads, o el de La Jamoteca, que se consolidó como un referente gastronómico en Florida gracias a sus campañas de redes sociales, son testimonio del impacto real de su trabajo. No conforme con eso, en 2022 fundó Gran Insurance, una empresa de seguros que en menos de dos años expandió operaciones a 35 estados en EE.UU., alcanzando más de 10,000 clientes gracias a un enfoque automatizado y estrategias multicanal.

Un speaker que inspira

Más allá de ser un estratega digital, Rogelio García es un conferencista de alto impacto. Su estilo dinámico y participativo hace que cada conferencia sea una experiencia interactiva donde los asistentes no solo escuchan, sino que participan activamente en el proceso de aprendizaje. “Mis conferencias no son monólogos, son experiencias. Me encanta la energía del público y la oportunidad de ayudar a la gente en tiempo real. No hay nada más gratificante que ver a alguien pasar de la duda a la acción con estrategias concretas”, afirma García.

Sus presentaciones han llegado a audiencias en Colombia, Estados Unidos y otros países, en eventos como la Cámara de Comercio de Medellín, Multiply Mastery en Houston y Professional Business Partner USA.

El ADN del emprendedor: La mentalidad del cambio

García no solo ha triunfado en marketing y conferencias, sino que también ha incursionado con éxito en nuevos negocios. Su agencia de seguros y su agencia de marketing no fueron suficientes para su espíritu innovador. En 2024, fundó Stop Dreaming and Start Living Corp, una agencia de viajes enfocada en experiencias de cruceros personalizadas, y RAM-G Electric Services Corp, una empresa que está revolucionando el sector eléctrico con estrategias digitales. “No creo en quedarme en una sola versión del éxito. Para mí, el conocimiento sin acción no vale nada. La evolución es una constante en mi vida”, explica.

Un juez del emprendimiento

El compromiso de García con el desarrollo empresarial también se ha reflejado en su papel como juez en programas de apoyo a emprendedores. En 2021, participó en Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín, evaluando proyectos de alto impacto y seleccionando las mejores propuestas para recibir financiamiento y asesoramiento estratégico. “Poder analizar y guiar a emprendedores en el inicio de sus negocios es una de las experiencias más enriquecedoras. He visto pequeñas ideas convertirse en proyectos rentables simplemente por aplicar estrategias adecuadas”, comenta.

Como autor de El Dinosaurio Digital, un libro que se ha convertido en referencia para empresarios y emprendedores, García demuestra que la combinación de marketing digital e inteligencia artificial es la clave del éxito en el mundo actual. “Hoy en día, no gana el mejor producto, gana el mejor posicionado. Y para lograrlo, la digitalización es fundamental”, explica en su libro, donde expone su metodología El Mapa Digital, diseñada para ayudar a empresas a escalar de manera predecible y sostenible.

Legado para la comunidad hispana

El impacto de Rogelio García no solo se mide en números o empresas exitosas, sino en su aporte a la comunidad hispana en Estados Unidos. Con más de 4.7 millones de negocios hispanos en el país, su compromiso es brindar educación, estrategias y mentoría para que estos empresarios no solo sobrevivan, sino que lideren en la era digital. “Estados Unidos necesita más estrategas en marketing digital. La comunidad hispana tiene un potencial enorme, pero aún enfrenta barreras en la digitalización. Mi misión es romper esas barreras y empoderar a nuestra gente”, dice García.

Si hay algo que define a Rogelio García es su inquebrantable espíritu de acción. No se conforma con hablar de estrategias, las aplica. No se queda en ideas, las convierte en negocios prósperos. Y no se limita a su propio éxito, sino que busca que otros también lo logren. García es un ejemplo claro de cómo la combinación de conocimiento, acción y pasión puede cambiar no solo un negocio, sino la vida de miles de emprendedores.