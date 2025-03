Juez ordenó suspensión inmediata de millonario crédito de la Alcaldía de Cúcuta

Cúcuta

El Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta emitió una sentencia en la que ordenó suspender de manera inmediata el millonario crédito solicitado por la administración municipal y aprobado por el Concejo de Cúcuta. También ordena a las entidades financieras abstenerse de desembolsar el dinero.

Los juristas de la ciudad han venido haciendo seguimiento a este proceso desde su inicio, uno de ellos, el abogado Carlos Ramos, quien dio a conocer las implicaciones del proceso y el estado actual del mismo.

“Hay que recordarle a la ciudadanía fue el acuerdo a través del cual el Concejo Municipal de Cúcuta de manera irregular aprobó un empréstito en favor del municipio que se destinaría específicamente a, según se expresó en los documentos presentados por la Secretaría de Hacienda, al mejoramiento de la malla vial de la ciudad y la seguridad. El juez lo que ha dicho, es que se restringe a cualquier actuación administrativa hasta tanto no se pueda demostrar en el desarrollo del proceso que en efecto no está comprometida la moralidad administrativa y el patrimonio público. Es un crédito que se aprobó por 287.500 millones, aunque hoy tiene que saber la ciudadanía, que se han desembolsado por parte de Bancolombia al ente territorial 190 mil millones de pesos. Eso me lo acreditó ayer a través de un oficio la secretaria del Tesoro Municipal, la señora Sandra Milena Zapata Ortega. Otro de los de los puntos claves del fallo es que hubo o que hay un peligro de subutilización o desperdicio de los recursos” dijo a Caracol Radio el abogado.

Afirman que son muchas dudas las que surgieron sobre el crédito desde el inicio del proceso “hasta finalizado el año anterior había una ejecución presupuestal del 23% en el área del transporte, unos indicadores muy deficientes, lo que pone en serio riesgo los recursos públicos ¿Por qué no había ejecución? Pues porque no hay estudios técnicos y como no hay estudios técnicos ni diseños aprobados para la construcción o edificación de esa malla vial, en consecuencia pues no podían ser ejecutados los recursos inclusive que tenía el municipio ¿Para qué entonces el alcalde necesitaba un crédito si no ha podido ni siquiera ejecutar sus propios recursos? Otra cosa que la ciudadanía tiene que saber y que el juez tuvo en consideración, 3.300 procesos judiciales activos que genera un déficit pensional considerable, pero además de eso que tiene unas pretensiones superiores a los 5 billones de pesos, eso lo reconoció la misma calificadora de riesgo”

También se refirió a lo que esta decisión puede representar para los concejales encargados de aprobar el crédito y sin conocer una de las respectivas evaluaciones.

“Desde luego que estos concejales prevaricaron. Estos concejales abusaron de la función pública. Estos concejales están en riesgo inminente en materia penal y en materia disciplinaria. Eso es una cosa que hemos advertido inclusive antes de conocer este fallo, que nos tomó de sorpresa, pero que además lo vemos con mucho agrado porque lo que está haciendo el señor juez tercero administrativo es proteger el patrimonio de todos los cucuteños. Entonces, claro que sí, se verán inmersos en investigaciones en principio de carácter penal y de carácter disciplinario. Muchos de ellos, desde luego, quienes más responsabilidad tienen, por ejemplo, la mesa directiva que ocultó la segunda evaluación que hubiese sido determinante para que los concejales hubiesen revalorado su postura frente al crédito. Ellos tendrán una responsabilidad especial y definitiva y no solamente ellos, algunos secretarios de despacho comprometidos con el proceso del empréstito que disfrazaron las cifras, que maquillaron las cifras” explicó Ramos.

Se esperan nuevos avances en el proceso judicial, con participación de todas las partes implicadas.

“El juez acaba de citar también a una audiencia en la iniciación del proceso del medio de control de protección de los derechos colectivos, esa audiencia está citada para el 23 de abril del 2025. Ahí, desde luego, que el demandante entrará tal vez representado por un abogado para que pueda ilustrarlo en el desarrollo del proceso. Se van a escuchar a las partes, van a venir algunos peritos, algunos especialistas o expertos en materia financiera que podrán decir y dejar en evidencia que en efecto la Alcaldía no tiene la solidez financiera para respaldar el crédito y además que los indicadores de gestión y de ejecución por parte de la Alcaldía no son los que se esperarían en consecuencia”

Por su parte, FINDETER dio a conocer que en las respectivas verificaciones no encontraron cumplimiento de los requisitos por parte del municipio y por ello no se aprobó el crédito.

“Además de eso, aquí se cometió una falta disciplinaria en el desembolso de esos recursos. Ese desembolso estaba condicionado a dos o tres cosas. Una, tenía que ser desembolsado por etapas. Dos, esas etapas tenían que ver con los diseños y los estudios técnicos de cada proyecto en el que se invertiría. Tres, si bien es cierto, se han desembolsado por parte de la entidad bancaria 190 mil millones de pesos, solamente se ha incorporado al presupuesto municipal 69 mil millones de pesos, lo que indica que casi 130 mil no fueron incorporados. En consecuencia, va a generar desde luego una responsabilidad disciplinaria por parte de la autoridad territorial, especialmente el alcalde, la secretaria de Hacienda y, bueno, el Concejo no estará comprometido aquí, pero sí algunos funcionarios” finalizó el abogado.