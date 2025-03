Caso alias ‘Pacho Malo’: en libertad el investigador Camilo López y el exagente Víctor Forero

JUDICIAL

El investigador del CTI Juan Camilo López y el exagente Víctor Forero, enfrentarán el proceso penal en su contra en libertad, pero, tendrán que cumplir una serie de condiciones que les impuso el juez del caso.

A López y Forero la Fiscalía les imputó los delitos de destrucción de pruebas, falsedad en documento y amenazas a testigos, cargos que no aceptaron y por los cuales el ente acusador solicitó que los enviaran a prisión, pero el juez advirtió que no hay riesgo de obstrucción a la justicia y por ello negó la medida de aseguramiento.

A los procesados se les atribuye que, presuntamente, alteraron informes judiciales para favorecer al exjefe del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez, alias ‘Pacho Malo’ en un proceso relacionado con el narcotráfico.

Para el juez, los hechos delictivos atribuidos a López y Forero ocurrieron en el año 2021, y la Fiscalía no probó que durante los últimos meses los procesados hayan incurrido en alguna maniobra o acto que indique una intromisión en el proceso.

El juez impuso a los agentes Forero y López, una medida no privativa de la libertad que consiste en observar buena conducta, prohibición de comunicarse con víctimas y testigos relacionados con el proceso, y prohibición de reunirse en dependencias de la Fiscalía.

“El artículo 306 del CPP exige que sea urgente, y la realidad es “tozuda”, estamos hablando de hechos del 2021, cuatro años ¿acaso se conoce alguna otra conducta criminal de estos ciudadanos? No ¿acaso se conoce que durante todo este tiempo hayan hecho algo para evitar ser investigados o ser procesados? No, están en audiencia ¿entonces por qué tenemos que enviarlos a prisión? Todo para decir que aquí no se reúnen los requisitos”, advirtió el juez.

La Fiscalía y la bancada de víctimas apelaron la decisión. Mientras que se resuelve el caso, Forero y López enfrentarán el proceso en libertad.