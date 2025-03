Procuraduría advierte que MinSalud aún está en desacato por pago de presupuestos máximos

La procuradora delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social, Diana Margarita Ojeda, advirtió este jueves que el Ministerio de Salud aún se encuentra en desacato respecto al fallo de la Corte Constitucional que le ordena pagar 819.000 millones de pesos correspondientes a los ajustes de presupuestos máximos del 2022.

Esto luego de que el Ministerio de Hacienda definiera girar dicho monto a cuotas durante cuatro meses, caso que según la procuradora, incumple con la orden impartida.

La funcionaria además aseguró que de acuerdo a estas ordenes, se ha remitido documentación de carácter disciplinario y penal a las autoridades competentes.

La procuradora también alertó que la resolución que prepara el Ministerio de Salud para convocar la mesa técnica que busca reajustar la Unidad de Pago por Capitación, no tendrá en cuenta todos los estudios técnicos que tienen los diferentes expertos para el análisis de la UPC.

“La convocatoria a las asociaciones regionales, ¿cuándo se va a concretar eso?, entonces, uno esperaría que esa mesa técnica tenga resultados, no solamente que sea participativa, sino que esa escucha sea con efectos, que si van a ir todos los que están citados, que no, valga la redundancia, no son todos, deben en la presentación que haga y en los estudios serios que todos tienen, se tengan en cuenta", afirmó la procuradora.