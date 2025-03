Gobierno nacional firmó el Pacto Social por el Catatumbo

Catatumbo

Este jueves 6 de marzo el gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, regresó a Tibú para socializar las estrategias que ejecutarán en la subregión del Catatumbo y sur del Cesar, en el marco del decreto de conmoción interior, así como el Pacto Social por el Catatumbo.

Durante la jornada, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, el alcalde de Tibú, Richard Claro, y varios líderes de organizaciones sociales y campesinas tomaron la vocería y explicaron cómo está el territorio, qué esperan del gobierno nacional y cuáles son esas necesidades que ameritan mayor atención.

Justamente los líderes campesinos aprovecharon la oportunidad para expresarle su desacuerdo con las palabras dichas durante el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, donde señaló que las “organizaciones sociales están permeadas y subordinadas a las armas”.

“Sus palabras, señor presidente, nos ponen en la mira de los diversos actores, que son los responsables de amenazas. Sus palabras ponen en evidente riesgo nuestra seguridad, nuestra libertad. En sus manos dejamos nuestras vidas”, le dijo el representante del CISCA a Petro en Tibú.

Sin embargo, la comunidad no se quedó callada y a pesar de no estar incluida en el protocolo, alzaron su voz y dieron a conocer sus puntos de vista. Críticas a nombramientos de docentes que no son de la zona, inversión que nunca se ve reflejada, poco apoyo a organizaciones de mujeres y niños, fueron algunos de los puntos que dijeron varios de los habitantes de Tibú y La Gabarra, presentes en el evento. Entre lágrimas, un hombre finalizó su discurso diciéndole al presidente que “lo único que queremos es la paz para nuestro Catatumbo”.

El Ministro de Hacienda, Diego Guevara, tomó la vocería para recordar el decreto que adición presupuestal de 2.7 billones de pesos, en el marco del decreto de conmoción para la región del Catatumbo: IVA del 19 % para juegos de suerte y azar en línea, Impuesto a la primera venta o extracción de petróleo y carbón e Impuesto de timbre a transacciones superiores a 20 mil pesos.

Acción seguida, el presidente Petro tomó la vocería y por cerca de una hora se dirigió a la comunidad.

Petro resaltó que sí es necesaria la declaración de Conmoción Interior. Resaltó que su gobierno no es el culpable de lo que ha pasado en el Catatumbo durante todas estas décadas y defendió las decisiones tomadas para esta región nortesantandereana. “La conmoción interior implica unos hechos que no se estaban presentando cotidianamente y de repente aparecen provocando eso una conmoción al interior de la sociedad colombiana y específicamente, del Catatumbo”.

Agregó que por años el Catatumbo fue excluido de la planeación de grandes proyectos nacionales y ese ha sido el gran abandono que ha sufrido esta región.

Dijo además que “nosotros estabamos hablando de paz y los señores del ELN una semana antes de entrar a la ronda de negociaciones en Caracas, entraron al Catatumbo a matar campesinos”.

Comparó los muertos del Catatumbo con los muertos de Gaza y también el actuar del ELN con la incursión paramilitar e incluso la violencia entre los Liberales y Conservadores el siglo pasado.

Frente a los 2.7 billones para el Catatumbo, pidió que se haga veeduría para que esa inversión sí llegue a las comunidades.