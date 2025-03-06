“Benedetti no puede hacer política desde MinInterior”: congresistas de La U rechazaron frente amplio

El nuevo ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró el pasado 5 de marzo desde el Congreso que, si se logra “hacer un frente amplio para marzo de 2026, en donde vaya el Partido de La U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, los independientes y los Verdes, de ahí puede salir un candidato de un frente amplio”.

Sin embargo, esa propuesta ya generó división en varios sectores políticos.

Al respecto, los representantes Jorge Tamayo y Víctor Manuel Salcedo, ambos del Partido de la U, se pronunciaron en La W sobre la propuesta Benedetti; algunos no la vieron con muy buenos ojos. De hecho, la oficialidad del partido negó tales acercamientos.

Por un lado, el representante Jorge Tamayo confirmó que hasta el momento esta es solo una propuesta, pues no se ha consultado a la dirigencia ni a la bancada del partido.

En todo caso, no se cerró a una eventual alianza. De hecho, dijo que, aunque “la codirección del partido está en su derecho de expresarse, sobre todo cuando no hemos recibido ningún tipo de apreciación”, el Partido de la U es una colectividad de centro que puede dialogar con otros sectores.

“Nosotros estamos siempre dispuestos a encontrarnos en el diálogo, porque ese es el camino de la concertación y no de la confrontación y la eliminación del otro”, dijo sobre la posibilidad de hacer una alianza desde el petrismo para 2026.

Por su parte, el representante Víctor Manuel Salcedo fue más contundente y rechazó la injerencia de Benedetti en la conformación de alianzas políticas: “El ministro del Interior puede ser el ministro de la política, pero no puede hacer política. Él renunció al Partido de la U hace mucho tiempo y las decisiones del partido se toman con las bases y la dirigencia”.

Salcedo también señaló que el verdadero rol del ministro debería ser resolver los problemas del país y no diseñar estrategias para 2026: “El ministro Benedetti debería estar en el Cauca, en el Chocó, en el Catatumbo, ayudando a la ministra de Agricultura a resolver el paro arrocero, y no armando un Frente Amplio.”

Sobre la relación del partido con el Gobierno, ambos congresistas negaron que haya una entrega de prebendas y burocracia a cambio de apoyos legislativos. Eso, pese a que recientemente el Partido de la U recibió representación política en el Ministerio de las TIC con el nombramiento de Julián Molina.

Las denuncias sobre corrupción en el sector salud

Los congresistas también respondieron por las denuncias sobre presuntos desvíos de recursos de la salud, escándalo que reveló La W.

Ante la pregunta de si el partido ha discutido internamente el tema, Salcedo pidió esperar a que actúe la justicia: “Las responsabilidades deben ser de carácter individual. No soy amigo de pasar de agache, pero este es un tema que tendrá que resolverse con investigaciones serias y no solo con denuncias periodísticas”.

Por su parte, Tamayo dijo que cualquier funcionario que resulte involucrado en irregularidades debe asumir las consecuencias: “Si se establecen responsabilidades, el partido deberá tomar decisiones. Esto nos afecta como organización”.

Escuche esta entrevista en La W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 18:01 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche W Radio en vivo: