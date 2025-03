Baloncesto del Valle con acceso limitado al Coliseo Evangelista Mora

Padres de familia y dirigentes de la Liga Vallecaucana de Baloncesto han alzado su voz en denuncia pública a través de las redes sociales, ante las restricciones impuestas por la Secretaría del Deporte con relación a los horarios de entrenamiento en el Coliseo Evangelista Mora. Esta situación está afectando tanto a los clubes que hacen parte de la liga, como a las selecciones del Valle, quienes, según la presidenta de la liga, Verónica Nieto, reciben un tiempo de entrenamiento insuficiente.

Verónica Nieto, quien dirige la Liga Del Valle, expresó en Caracol Radio, que, a los 16 clubes que están afiliados a la liga, solo se les están asignando de 2 a 3 horas de entrenamiento aproximadamente, lo que considera es muy poco para tantos deportistas. La situación ha generado preocupación, ya que los equipos no solo son parte del desarrollo local, sino que también incluyen atletas de alto rendimiento que representan al Valle del Cauca y a Colombia a nivel internacional.

La razón dada por la Secretaría del Deporte, según expresó Nieto, es que la liga no está siendo lo suficientemente inclusiva con otros grupos recreativos, como los clubes de adultos mayores y otros grupos no afiliados a la liga. En este contexto, la Secretaría de Deporte ha solicitado que se compartan los horarios con estos otros colectivos.

Sin embargo, Verónica Nieto ha insistido en que a pesar de las limitaciones de tiempo, desde la liga se han intentado buscar soluciones con la Secretaría del Deporte. Según la presidenta, se han realizado varias reuniones con Guido Prieto, representante de la Secretaría, así como con el presidente de la Federación de Baloncesto y el presidente del Club Profesional Toros del Valle. No obstante, aún no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio. La respuesta que reciben desde la Secretaría es que la liga estaría buscando monopolizar el uso del escenario, algo que Verónica asegura no es cierto.

“Los escenarios de alto rendimiento son para los deportistas de alto rendimiento y las placas y los escenarios que están en la ciudad son para los clubes y los grupos recreativos. La liga no está pretendiendo excluir a esta población, por él con contrario, ha realizado y sigue realizando actividades encaminadas al tema de la inclusión, pero total”, comentó Verónica Nieto.

Finalmente, la presidenta de la liga lanzó un llamado a la Secretaría del Deporte, pidiendo mayor conciencia y consideración sobre cómo las decisiones de los funcionarios están impactando a los jóvenes deportistas que representan al Valle y a Colombia.

“Yo le hago un llamado al secretario municipal del deporte que asignó una cita en una reunión de ligas en la que se comprometió a atender al baloncesto del Valle del Cauca un lunes y estoy esperando que ese lunes llegue. Hago un llamado para que él y los actores que consideren en esos momentos que consideran que hacen parte de esta circunstancia que estamos afrontando, nos podamos sentar, dialogar y hallar una solución”. Concluyó Nieto.