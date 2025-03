Radamel Falcao regresa a la Copa Sudamericana: Así le fue en el pasado

Radamel Falcao Garcia (Foto de Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Los antecedentes de Millonarios en Copa Sudamericana no son los mejores, pues en sus dos últimas participaciones se quedó fuera en fase de grupos. Aunque hizo grandes actuaciones, cuando más debía responder flaqueó y perdió puntos importantes que le impidieron avanzar de fase.

El equipo dirigido por David González debe demostrar de que está hecho este miércoles 5 de marzo, cuando visite a Once Caldas en el Estadio Palogrande por la primera ronda del certamen internacional. No será un reto fácil, esto dado que el equipo capitalino no cuenta con un gran historial en sus últimas visitas a Manizales.

Radamel Falcao y su regreso a Copa Sudamericana

Tuvieron que pasar 17 años para que el máximo goleador histórico de Colombia volviera a jugar el certamen internacional en el continente de América del Sur. En el pasado lo hizo con River Plate, exactamente el 6 de noviembre del 2008.

En aquella ocasión, El Millonario’ visitó a Chivas de Guadalajara en el juego de vuelta de la serie. Fase correspondiente a los cuartos de final de la competencia, compromiso que finalizó 2-2, el global 4-3 a favor del conjunto mexicano que dejó por fuera a River. Radamel Falcao anotó ese día.

¿Fue la única vez que jugó el torneo internacional?

El Tigre Falcao, ha jugado nueve encuentros de Copa sudamericana, todos fueron defendiendo la camiseta de River Plate. Logró registrar y convertir cinco goles. Además, Radamel fue el primer futbolista nacido en Colombia en anotar un triplete en el certamen, hoy comparte ese logro con otros tres compatriotas.

Once Caldas vs. Millonarios

Sin duda es un duelo parejo, pero lo preocupante para el equipo de David González, es que Millonarios no consigue una victoria en Manizales desde el 2021, exactamente por la fecha 3 de la Liga Colombiana.

Finalmente, el partido de esta noche, será una linda oportunidad para el delantero de Millonarios. Sin duda, su presencia en el terreno de juego marcará diferencia y de anotar seguirá aumentando su récord como goleador colombiano.