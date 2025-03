La "extraña" demanda con la que Mikhail Krasnov busca tumbar el contrato que lo tiene casi afuera

Tunja

En entrevista con Caracol Radio, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera entregó detalles de una curiosa demanda interpuesta por los abogados del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov con la cual buscan tumbar el contrato de prestación de servicios profesionales No. 2302 suscrito el 6 de diciembre de 2022 que tenía por objeto “Servicio Profesionales de un Magister en Economía para la Capacitación en Revisión de Documentos y Redacción de los Artículos Científicos en Inglés y Alemán dirigidos a Estudiantes del semillero del Grupo de Investigación y Extensión SOECOL, Grupo de Investigación Adscritos al Centro de Investigación y Extensión CENES de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en Tunja.

“Nos llegó la demanda de un juzgado, creo que interpuesta por el abogado del alcalde Mikhail Krasnov donde pedían anular el contrato que se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2022, con el argumento de que la Universidad no había subido el documento al Diario Oficial. Los jurídicos de la Universidad se reunieron y todos coincidieron en que no cabía esa demanda pues hasta el 2012 si era obligación subir esa información a Diario Oficial, pero luego apareció el Secop y la obligación de la universidad es subir los contratos a esa plataforma por lo que no estamos incumpliendo nada”, dijo el rector.

Aseguró que, “otra de las razones que nos dieron los jurídicos de la Universidad es que un contrato tiene hasta dos años para ser demandado y ya habían pasado también los dos años de reclamación posible, por lo que el comité de conciliación nos sugirió que no conciliáramos”.

El rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Enrique Vera confirmó que la demanda llegó a finales de febrero de 2025 y reconoció que en casi tres años que lleva dirigiendo la institución, nunca le había llegado una demanda para anular un contrato.

El contrato en mención y que fue demandado por el alcalde, Mikhail Krasnov es el que lo tiene con un pie afuera de la alcaldía de Tunja, pues el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad del acto de su elección contenido en el formulario E – 26 ALC de 3 de noviembre de 2024 y ordenó la cancelación de la credencial, formulario E – 27 por medio de la cual, se dio razón de que el demandado fue elegido alcalde del municipio de Tunja para el periodo constitucional 2024 – 2027.

Hay que recordar que esta es una decisión en primera instancia y que el alcalde y su defensa tienen 3 días para apelar la decisión que quedará en manos del Consejo de Estado para que modifique, revoque o confirme el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá.