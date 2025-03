David Luna propone un ‘triple salto’ para Colombia: tecnología, seguridad y renovación generacional

Montería

David Luna, uno de los políticos más reconocidos de Colombia, anunció su renuncia al Senado y al partido Cambio Radical el pasado 27 de enero. En una entrevista exclusiva con Caracol Radio, Luna explicó los motivos detrás de su decisión, su visión para el país y los pilares de su campaña presidencial para 2026. Con una trayectoria de 27 años en la política, Luna asegura que su objetivo es liderar un cambio generacional que priorice la transparencia, la tecnología y la seguridad.

La pregunta obligada: ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de renunciar a su curul en el Senado y a Cambio Radical?

David Luna: Renuncié porque creo que Colombia necesita una renovación generacional. Necesitamos recuperar la moral, la economía y el territorio que está en manos de los criminales. Además, he construido una carrera política desde la base, comenzando como miembro de una junta de acción comunal hace 27 años, y siempre lo he hecho con transparencia y sin escándalos de corrupción. Renuncié ahora para no hacer campaña con los impuestos de los colombianos y para garantizar un debate libre y sin manipulación.

¿Cómo fue ese proceso de reflexión para dejar una posición tan privilegiada como ser senador de la República?

David Luna: El Senado fue una gran oportunidad para demostrar que se puede hacer oposición con argumentos y firmeza, sin gritos ni insultos. Mi paso por el Senado, como ministro de Tecnologías de la Información y viceministro de Trabajo, me enseñó que en el servicio público hay que actuar con decencia y humildad. Los colombianos no quieren más polarización; quieren soluciones a problemas concretos, como las altas tarifas de energía en el Caribe o la falta de oportunidades para los jóvenes.

Usted ha mencionado la tecnología como un eje central de su propuesta. ¿Cómo planea utilizarla para transformar el país?

David Luna: La tecnología es una herramienta transversal que nos permitirá dar un salto enorme. Por ejemplo, en el tema del agua y los desastres naturales, la tecnología no solo nos ayuda a ahorrar, sino también a prevenir y aprovechar mejor los recursos. En el agro, debemos tecnificar las parcelas para hacerlas más eficientes y productivas. Además, la formación tecnológica de los jóvenes es clave para que puedan acceder a empleos mejor remunerados, incluso a nivel internacional.

¿Cuáles son los principales ejes de su propuesta presidencial?

David Luna: Mi propuesta se basa en tres pilares fundamentales. Primero, Colombia necesita experiencia y buenos seres humanos para gobernar. Segundo, debemos recuperar la tranquilidad y la seguridad, porque todos tenemos derecho a vivir sin miedo. Y tercero, la tecnología debe ser el eje transversal para impulsar el progreso en todos los sectores, desde la agroindustria hasta el turismo.

Temas del país

Usted ha criticado la política de “paz total” del gobierno actual. ¿La estrategia ha permitido a grupos armados rearmarse?

David Luna: La “paz total” fue un anuncio sin estrategia clara. Desde diciembre de 2022, cuando se decretaron los ceses al fuego, los grupos armados han ganado terreno, protegiendo rutas del narcotráfico y manipulando a los campesinos. Mientras tanto, la fuerza pública ha estado limitada. Hoy vemos las consecuencias: un aumento en la producción de coca y una sensación de impunidad. Necesitamos recuperar el territorio y enfrentar a estos grupos con firmeza.

¿Qué legado espera que deje el gobierno del presidente Petro?

David Luna: Espero que cumpla dos promesas clave: aumentar el subsidio para los adultos mayores de 80.000 a 250.000 pesos, como lo prometió en campaña, y reducir los intereses de las deudas del Icetex para los jóvenes. Estas son deudas históricas que debemos saldar como sociedad. Además, es fundamental que el gobierno trate a todas las regiones por igual, independientemente de su tendencia política.

En un país polarizado, ¿dónde se ubica usted en el espectro político?

David Luna: Me ubico en la renovación generacional. Creo que Colombia está cansada de los extremos y necesita un enfoque diferente, basado en el sentido común y la sensatez. No soy de izquierda ni de derecha; soy David Luna, con mis propias ideas y trayectoria. Trabajé con personas admirables como Juan Manuel Santos y Germán Vargas, pero no les pertenezco. Mi compromiso es con los colombianos.

Las encuestas no lo ubican entre los primeros lugares. ¿Le preocupa eso?

David Luna: No me preocupa. Mi reto es darme a conocer y mostrar mi trayectoria. He trabajado 27 años en política sin escándalos de corrupción y con resultados concretos, como la instalación de zonas Wi-Fi gratuitas en Córdoba y la entrega de computadores a comunidades necesitadas. Los colombianos merecen conocer mi historia y mis propuestas.

Finalmente, ¿cómo está financiando su campaña?

David Luna: Por ahora, estoy utilizando mis cesantías y recursos propios. A partir del 31 de mayo, podré recibir donaciones y recolectar firmas para inscribir mi movimiento ciudadano, que llamaré “Sí Hay un Camino”. Quiero presentarme ante los colombianos con transparencia y honestidad, sin utilizar los impuestos de los ciudadanos para hacer campaña. Los invito a buscar mi trayectoria en Google y a evaluar mi propuesta. Estoy listo para trabajar por un mejor futuro para Colombia.

Listo para competir

David Luna, con una trayectoria de 27 años en la política, se prepara para competir en las elecciones presidenciales de 2026 con una propuesta centrada en la transparencia, la tecnología y la seguridad. Su renuncia al Senado y a Cambio Radical marca el inicio de una campaña que busca conectar con los colombianos que anhelan un cambio generacional.