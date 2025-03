Millonarios: Esta sería su alineación titular frente a Once Caldas por Copa Sudamericana

Este miércoles 5 de marzo, a las 7:30 de la noche, rodará la esférica para dar inicio al duelo entre Once Caldas vs. Millonarios por la primera fase de la Copa Sudamericana. El vencedor tendrá tiquete directo para jugar la fase de grupos del certamen.

Los dirigidos por David González vienen de ganar 2-0 frente a Deportes Tolima en la séptima fecha de la Liga Colombiana. Jader Valencia y Jhon Emerson Córdoba fueron los autores de los goles.

Jugadores inscritos de Millonarios para la Sudamericana

El equipo Embajador para el torneo internacional inscribió un total de 35 jugadores. Entre ellos, varios juveniles, una de las sorpresas en la lista es la aparición de Neiser Villarreal, quien no se había presentado a entrenar con el plantel luego de su actuación en el Sudamericano Sub-20. Hasta el día lunes 3 de marzo regresó.

No obstante, si bien Helibelton Palacios aparece en la lista de buena fe que exige la competición, sufrió una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha y no estará disponible. Otro que no hará parte será David Mackalister Silva, quien se recupera de un esguince de ligamento colateral medial en su rodilla izquierda.

Posible XI de Millonarios vs. Once Caldas

Durante los últimos días se ha hablado sobre aquellos que estarán desde el pitazo inicial.

En el arco, el guardameta sería Álvaro Montero; en la zona defensiva, Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas y Danovis Banguero; como doble cinco, Stiven Vega, Juan Carlos Pereira; un poco más adelante, Daniel Cataño y Daniel Ruiz. Finalmente, como doble 9, Leonardo Castro y Santiago Giordana (Falcao).

Aunque aún no es oficial quienes actuaran como titulares, por lo visto del técnico nacido en Medellín ese sería el posible 11 más factible para afrontar, hasta el momento, el partido más importante de Millonarios en el año.

Historial reciente del Embajador jugando en Manizales

La historia dice que en los últimos 20 enfrentamientos entre ambos, el Blanco Blanco ha logrado 9 triunfos y los Azules de Bogotá 7. Sin duda es un duelo parejo, pero lo preocupante para el equipo de David González, es que Millonarios no consigue una victoria en Manizales desde el 2021, exactamente por la fecha 3 de la Liga Colombiana.