Luis Enrique se rindió en elogios al Liverpool de Luis Díaz, previo al partidazo por Champions

Partidazo por los octavos de final de la Champions League. París Saint Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Liverpool del colombiano Luis Díaz, en el que será uno de los duelos más atractivos, junto al derbi de Madrid entre Real y Atlético.

Si bien el conjunto inglés parte como máximo candidato en la serie, las individualidades y categoría del equipo parisino equilibran el enfrentamiento, que tendrá revancha el martes 11 de marzo en Liverpool. El conjunto de Arne Slot llega como líder de la Premier League, además de haber superado la fase inicial de la Liga de Campeones en el primer puesto, mientras que PSG tuvo una instancia previa de eliminación frente al Brest.

Luis Enrique y los elogios al Liverpool

En rueda de prensa previa al encuentro de ida, al técnico español, al servicio del cuadro francés, le preguntaron por las fortalezas del Liverpool. Aseguró que Arne Slot ha hecho una máquina de jugar fútbol y destacó el poderío tanto en defensiva, como en ofensiva.

Partidazos en octavos de Champions League: rivales del Liverpool de Luis Díaz, Real Madrid y más

“Liverpool es uno de los mejores equipos de Europa de los últimos años, ganador de la Champions hace poco. El trabajo de Arne Slot después del post Klopp, parecía difícilmente mejorable, pero está siendo fantástico. Son una máquina casi perfecta de jugar al fútbol, un equipo bonito para ver, que puede atacar de manera tranquila o de manera acelerada. Tienen a un jugador determinante como Salah y con unos números excepcionales, pero no es solo Salah, hay muchos jugadores de altísimo nivel y son un equipo muy completo”, dijo inicialmente.

Por su parte, se refirió a los cuidados que deberán tener, sobre todo para evitar los contragolpes, catalogando a los hombres de arriba como “aviones”. “Liverpool es uno de los equipos con mejor contragolpe de Europa. Es evidente que tener el balón es nuestra primera condición, es lo que buscaremos, pero hay que estar bien resguardado para no sufrir con las transiciones del rival. El problema con eso es que tienen tres aviones arriba, los aviones vuelan y parar aviones no es tan fácil. El objetivo es ser mejor que el rival y que no nos hagan daño en esas transiciones”.

Joao Neves cree que PSG es mejor como equipo

También en comparecencia con los medios de comunicación, el joven volante Joao Neves habló del Liverpool. “Tienen grandes jugadores y creo que la mejor manera de defenderlos es tener el balón y conservarlo. Vamos a mover mucho el balón y correr mucho. Creo que como equipo somos mejores”, indicó.

Fecha y hora del PSG-Liverpool

Este duelo tendrá lugar en el Parque de los Príncipes en la capital francesa. Se disputará el próximo miércoles 5 de marzo desde las 3:00 p.m.(hora de Colombia). Usted podrá disfrutarlo por Caracol.com.co mediante el minuto a minuto, mientras que ESPN y Disney+ lo tendrán en sus respectivas señales.