Partidazos en octavos de Champions League: rivales del Liverpool de Luis Díaz, Real Madrid y más

Se sortearon los octavos de final de la Champions League, así como quedó definido el camino para el resto de la competición de cara a conocer al nuevo campeón el próximo 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, estadio del Bayern.

En Nyom, Suiza, tuvieron lugar los emparejamientos, dejando partidos atractivos y posibles enfrentamientos en cuartos de final, semifinal y hasta el propio duelo por el título.

Vale la pena mencionar que a los octavos clasificaron de manera directa los ocho primeros equipos de la fase de liga del certamen, mientras que los ocho restantes llegaron por intermedio de los playoffs, fase que dejó eliminados a clubes como Manchester City, Atalanta o Monaco, mientras que equipos como Real Madrid, PSG o Bayern Múnich, lograron su clasificación.

Derbi de Madrid en octavos de final

Habrá dos duelos de los más destacados en octavos de final y uno de esos será el derbi de la capital española entre Real Madrid y Atlético, el cual terminará en el Civitas Metropolitano. Por su parte, el Liverpool de Luis Díaz, único colombiano en Champions, tendrá un duro enfrentamiento ante un PSG de Francia que avanzó por la vía de los playoffs.

Otro buen duelo en octavos de final puede ser la serie entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen, así como el Benfica vs. Barcelona. PSV irá ante Arsenal, Brujas frente a Aston Villa, Borussia Dortmund vs. Lille y Feyenoord vs. Inter.

Los duelos de octavos de final iniciarán la semana del 4 de marzo y terminarán una semana después, en horarios y fechas puntuales por conocerse.

Así quedaron las llaves de la Champions League