¿Con qué señales se manifiesta la Diabetes? Primeros síntomas pueden pasar desapercibidos

La diabetes es una enfermedad crónica en la que el páncreas, órgano encargado de secretar insulina, no produce la suficiente insulina o el cuerpo no la utiliza de la manera correcta. Cuando esta hormona no regula la concentración de glucosa en la sangre, se comienzan a sentir algunos síntomas de esta enfermedad.

Según las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para el 2022, el 14% de los mayores de 18 años vivían con diabetes, lo que supone un aumento con respecto al porcentaje en 1990, que era del 7%. Esta es una enfermedad que, en vez de tener una disminución, se ha incrementado y está muy relacionada con los hábitos y el estilo de vida.

Entre los muchos síntomas que tiene una persona que está sufriendo de diabetes, algunos son silenciosos y solo tras un largo tiempo de tenerlos o después de realizar exámenes son asociados a la enfermedad.

¿Con qué señales se manifiesta la Diabetes?

Los síntomas de la diabetis se presentan dependiendo del tipo que se tenga. En el caso de la prediabetis, la gestacional o de tipo 2, es poco frecuente que se comiencen a sentir cambios en el cuerpo o se asocien ciertos signos de alarma directamente con la enfermedad. Por el contrario, la diabetes tipo 1 aparece de manera rápida y más intensa.

De acuerdo con la OMS, algunos de los síntomas que comienza a presentar una persona con prediabetes o de tipo 1 y 2 son los siguientes:

Más sed de lo habitual.

Micción frecuente.

Pérdida de peso involuntaria.

Sensación de cansancio y debilidad.

Sensación de irritabilidad u otros cambios en el estado de ánimo.

Visión borrosa.

Llagas o heridas que tardan en cicatrizar.

Infecciones frecuentes, como en las encías, la piel o la vagina.

Estos signos de alarma suelen pasar desapercibidos en algunos casos al ser similares a otras enfermedades como una gripa o una infección estomacal; sin embargo, si estos continúan por un largo tiempo, lo mejor es que consulte a su médico para verificar que no esté desarrollando diabetes de algún tipo.

¿Cómo prevenir la diabetes?

Entre las muchas recomendaciones y remedios caseros que existen, esta es una enfermedad que se desarrolla con los hábitos diarios que se tienen. Se sugiere que preste atención a lo siguiente:

Mantenga un peso corporal saludable y adecuado a su estatura.

y adecuado a su estatura. Realice ejercicio físico , al menos 150 minutos de ejercicio moderado cada semana.

, al menos 150 minutos de ejercicio moderado cada semana. Cuide su alimentación . Procure una dieta saludable que no contenga ni azúcar ni grasas saturadas

. Procure una dieta saludable que no contenga ni azúcar ni grasas saturadas No fume o tome bebidas alcohólicas.

Algunos tratamientos

Si ya es una persona diagnostica con diabetes o tiene antecedentes en su familia, es importante que tome los medicamentos adecuados. Para la de tipo 1 y 2 son necesarios los fármacos como la metformina, sulfonilureas, inhibidores de cotransportados de sodio-glucosa o las inyecciones de insulina, los cuales controlan los niveles de azúcar en la sangre.

Tenga en cuenta que es una enfermedad que si no se trata a tiempo puede traer graves consecuencias a tal punto de provocar ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o amputación de miembros inferiores.