ALEJANDRA GUZMÁN Deslumbra en el inicio de gira “BRILLA US TOUR” 2025

La ‘Reina del Rock’ en español, Alejandra Guzmán, inició en Estados Unidos su muy esperado “Brilla US Tour”, deslumbrando a su público de California y Nevada con tres espectaculares shows y obteniendo su primer sold-out en San José, California.

Alejandra Guzmán, uno de los íconos de la música latina, inició la gira, producida por Loud And Live, en Las Vegas, Nevada, el pasado 22 de febrero, llevando su inigualable energía y poder vocal al escenario del The Theater at Virgin Hotels.

Clásicos como “Eternamente Bella”, “Flor de Papel”, “La Plaga”, “Libre”, “Lipstick” e “Indeseable” retumbaron en las paredes del Peacock Theater de Los Ángeles y el San Jose Civic de San José, California, sus primeros conciertos de la gira.

El esperado regreso de la “Reina de Corazones” a Estados Unidos promete reunir a generaciones que han crecido y cantado cada uno de los éxitos a lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria profesional.

Los fans pueden esperar la energía característica de Alejandra Guzmán en las casi dos horas de show: poderosos vocales, espectaculares cambios de vestuario, una electrizante banda y un grupo de bailarinas las cuales brillan junto a la cantante en tarima.

Con una trayectoria llena de éxitos y reconocimientos, incluyendo Latin Grammy, Premios Lo Nuestro y Premios Billboard, Alejandra Guzmán está lista para volver a brillar en los escenarios internacionales y reafirmar su estatus como una verdadera leyenda del rock en español.

La legendaria cantante se prepara para aterrizar en nueve ciudades más del país, en un tour que la llevará de costa a costa, con paradas confirmadas en El Paso, TX, San Antonio, TX, Miami y Orlando, FL.

Hasta el momento no ha confirmado presentaciones en Colombia.