Neiser Villarreal tomó decisión sobre su futuro y Millonarios lo celebra

La novela de Neiser Villarreal tiene un nuevo capítulo. El delantero brilló en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia, pues terminó como el máximo goleador con 8 anotaciones y 4 asistencias, lo que hizo generar interés en varios equipos como Vasco da Gama, Watford de Inglaterra, entre otros.

El pasado miércoles 26 de febrero, Villarreal tenía que presentarse a los entrenamientos con Millonarios, luego de tener tiempo de descanso por su participación en el campeonato continental. No obstante, no lo hizo así, mientras que su compañero, Carlos Sarabia, quien también estuvo en el campeonato, sí lo hizo acorde a las fechas.

Lo anterior se habría tratado de una forma de presionar por parte de los representantes del jugador, buscando una salida de la institución embajadora. Millonarios está buscando renovarlo desde hace unos meses, pero no lo ha podido hacer y su vínculo termina en noviembre, por lo que algún club lo podría negociar seis meses antes sin intermediación del conjunto bogotano.

Villarreal por fin se presentó en entrenamientos

Luego de días de ausencia, finalmente el delantero se presentó este lunes a las prácticas en la sede de Millonarios, pero sigue a la espera de resolver su futuro con una renovación, aunque su prioridad es salir a otro destino.

Ⓜ️ A la espera de definirse su futuro, Neiser Villarreal se presentó hoy, finalmente, a los entrenamientos con Millonarios. El jugador tiene contrato hasta noviembre de este año. pic.twitter.com/0c4sbKXzsd — Cristian Pinzón (@Crispinllos) March 3, 2025

Recientemente, en diálogo con 6AM de Caracol Radio, el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, lamentó el hecho de que no se había presentado a los entrenamientos, pero valoró el hecho de que Villarreal no quería perjudicar los intereses del club.

“Es lamentable que no se haya presentado cuando el técnico lo citó. Son temas complejos y difíciles, lo trajimos muy joven a Millonarios. El muchacho no quiere perjudicar los intereses del club”, inició diciendo.

“Tengo cita con el agente la semana entrante, él me ha prometido siempre, así la gente me trate de ingenuo, que van a renovar. Pero venimos haciendo esfuerzos hace más de un año y ha habido cambios de agentes, una serie de temas que no vale la pena hablar, pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para renovar. Lo que veo muy difícil es que se quede, porque la intención es renovar para salir del país, pero vamos a hacer lo posible. Por lo menos este año va a estar con nosotros”, agregó.