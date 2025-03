“Lo perdimos todo, solo quedamos con la ropa”: afectados por incendio en Henequén

Cartagena

Un fuerte incendio que inició en una bodega de productos de reciclaje en el barrio Henequén, suroccidente de Cartagena, afectó a cuatro viviendas, tres de ellas destruidas en su totalidad.

Las llamas se propagaron rápidamente por el lugar debido a los materiales inflamables, plásticos y residuos que se encontraban en la bodega. La conflagración arrasó por completo con tres viviendas de madera aledañas, dejando a sus ocupantes prácticamente en la calle.

“Me avisaron yo salí corriendo, nada más vi el fuego y no pude rescatar nada, así que perdimos absolutamente todo. Cuando inició el incendio me encontraba en la terraza sentada, nos avisó una prima y salimos corriendo, pero no pudimos alcanzar nada porque todo era llamas. La emergencia inició en la bodega de reciclaje que queda al lado y en cuestión de minutos se extendió a nuestras casas”, expresó Laura Castellón, una de las afectadas.

Laura, sus dos hijos y esposo, se vieron obligados a pasar la noche donde un familiar mientras logran reconstruir su humilde hogar que trabajaron durante años. “Le damos gracias a Dios que tenemos vida y que no nos ocurrió nada a nosotros, pero pedimos que todos se pongan la mano en su corazón y nos ayuden”, expresó Castellón.

Las personas de buen corazón que quieran ayudar a esta mujer y su familia pueden llamar al 3175913525.

No fue un cortocircuito: propietario de bodega

En diálogo con Caracol Radio, Diomedes Montes, propietario de la bodega, manifestó contundentemente que el incendio no se originó por un cortocircuito sino por las altas temperaturas. Este hombre contó que, en videos captados por cámaras de seguridad de su negocio, se evidencia que el fuego inició por una botella de vidrio que estaba en una zona sin techo y bajo el inclemente sol.

“Estábamos mirando el DVR y el incendio al parecer se provoca por medio de una botella vidrio. Me imagino que tuvo que ser por las altas temperaturas que se están presentando en la ciudad de Cartagena, el vidrio se calentó y ahí se extendió el fuego. Hay pérdida total 100%, hasta las estructuras prácticamente hay que derrumbarlas porque no sirve absolutamente nada. Cuando nos quisimos dar cuenta ya había prácticamente cogido fuerza el fuego, lo único que pudimos salvar aquí fueron los camiones de nuestras operaciones de la ruta que tenemos dos carros”, puntualizó Montes.