Casi termina el show: le lanzaron una botella a Marc Anthony en concierto en Barranquilla

El cantante neoyorquino Marc Anthony vivió un momento incomodo durante su presentación en un concierto el sábado de Carnaval en el estadio Romelio Martínez.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante su esperado show, un asistente lanzó una botella al escenario, lo que provocó la molestia del artista, quien detuvo su presentación para expresar su descontento ante el ataque.

Más información Cierres viales y operación de Transmetro por Carnaval de Barranquilla: horarios y rutas alternativas

Ante el ataque, Marc Anthony exigió respeto a los asistentes y lanzó un fuerte mensaje al público, pidiendo que quien había arrojado la botella que se hiciera responsable y amenazó con bajarse de la tarima.

“Siempre me respetaban en Colombia”

“El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quien es. Siempre me respetaban. Amo a Colombia, pero si me tiran algo… al carajo”, dijo el artista.

La situación generó rechazo entre los asistentes y en redes sociales, donde los fanáticos condenaron la actitud de la persona que arrojó la botella al escenario.

Afortunadamente, el concierto continuó sin mayores inconvenientes, pero el hecho dejó un sinsabor entre los espectadores.