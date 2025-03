“No pasa un día en Bogotá en que no se incauten armas de fuego ilegales” Gral. Giovanni Cristancho

Bogotá

El Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano se venía desempeñando como comandante del Departamento de Policía Valle cuando fue llamado para asumir la comandancia de la Policía en Bogotá. El General es administrador policial y administrador de empresas, administrador superior de seguridad y especialista en gerencia del talento humano y tiene amplia experiencia y conocimiento en el desarrollo de operaciones especiales contra el crimen organizado en el ámbito urbano y rural.

En Dialogo con Caracol Radio dijo que los pasos por trochas en frontera con Venezuela han hecho que ingrese una gran cantidad de armas, muchas de ellas terminan en Bogotá:

“Esto obedece a lo que estamos viviendo en la zona de frontera con Venezuela, es una frontera muy porosa y la conocemos porque duré tres años en Norte de Santander y muchas armas de las que están llegando pasan por más de 150 trochas y por eso es necesaria la requisa. No pasa un día en Bogotá que no se incauten armas de fuego ilegales, no pasa un día. En el inicio de este día ya llevamos dos armas incautadas y hay días que llegamos a tener hasta 6 o 7 armas incautadas”. Explicó el General.

El general habló de sus prioridades al frente de la Policía de Bogotá, especialmente en la lucha contra bandas provenientes de Venezuela. Organizaciones que están controlando el mercado ilícito de la ciudad.

“Tenemos localizados y focalizados los grupos delincuenciales. Desafortunadamente tenemos grupos de extranjeros como El Tren de Aragua, Los Maracuchos, Los Venecos, Satanás, que son los que vienen generando el “multicrímen” por qué quieren controlar el tráfico y la extorsión”.

Finalmente, y ante el anuncio del alcalde Carlos Fernando Galán en el que asegura que se van a destinar $150 mil millones para reforzar la seguridad de la ciudad, el general Cristancho indicó que esto se priorizará en temas de inteligencia, investigación y tecnología.

“Bogotá tiene 16.200 policías y para esa cantidad de uniformados necesitamos movilidad y la Alcaldía tiene unos planes muy juiciosos para que tengamos una movilidad óptima, estamos viendo una nueva tecnología, inteligencia artificial y software que nos ayude con análisis criminales. Además, se va a hacer un paquete de recompensas por información para priorizar objetivos”

Es de recordar que el nuevo comandante de policía de Bogotá fue también Subcomandante Departamento de Policía Norte de Santander, comandante de la Operación Sostenida “Esparta” en la Región de Policía No.5 y comandante de la Operación Sostenida “Agamenón” en la Región de Policía No.6.

Se ha destacado como agregado de Policía ante la Embajada de Colombia en España, y como director en la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión y en su hoja de vida registra 65 condecoraciones y 124 felicitaciones.