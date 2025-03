Erika Morales, la joven que accedió a la eutanasia tras quedar cuadripléjica en Pasto, Nariño

Durante la tarde de este pasado sábado 1 de marzo se dio a conocer el fallecimiento de la joven de 20 años Erika Yanira Morales, oriunda de la cuidad de Pasto, Nariño, que había hecho una petición a las autoridades de salud de un procedimiento de Eutanasia o muerte asistida.

La joven fue atacada en un bar hace unos años, lo que la dejó en estado crítico y con graves secuelas que desembocaron en un proceso hospitalario que la mantuvo en coma durante un tiempo. Debido a las afectaciones, Morales quedó en estado de cuadriplejia, afectando su vida para siempre.

La agresión que sufrió Erika Morales

Según relataron sus familiares en Caracol Radio, la vida de Erika cambiaría para siempre el pasado 2 de agosto del año 2021. La oriunda de Los Andes Sotomayor, en el departamento de Nariño, tenía apenas 17 años cuando decidió ir a una discoteca a celebrar con sus amigas como lo solía hacer.

Pasado un tiempo en el establecimiento nocturno, la joven decidió ir al baño, y fue allí donde dos mujeres, aún no identificadas, la golpearon en la cabeza con una botella de Whisky Buchanan’s. El golpe fue contundente, y esto provocó un daño a nivel cerebral de tal magnitud que la mujer tuvo que ser inmediatamente trasladada a un centro médico y hospitalizada debido a la gravedad de sus heridas.

Al llegar al centro hospitalario, la joven fue diagnosticada con una lesión medular severa y posteriormente infarto cerebral. Esto llevó a los doctores a tomar la decisión de inducirla a estado de coma para salvaguardar su vida.

Después de algunas semanas los doctores la desconectaron de los equipos médicos, pero su cuerpo no respondía. Un año y siete meses después, Erika logró recuperar la conciencia, pero la movilidad y la capacidad de respirar por si misma estaban totalmente comprometidas. La joven había quedado en estado de cuadriplejia debido al ataque que había sufrido hace más de un año.

Durante los próximos meses Morales regresó a su casa donde fue atendida por su madre y su hermana. Su familia hacía lo posible para mantenerla en buen estado y ayudarla en su recuperación. Sin embargo, la salud de la joven no mejoraba, sumado a que la familia denunció un cambio de IPS, lo que generó una atención para Erika mucho más deficiente.

La situación económica afectó a la familia. Al estar al completo comprometida con el cuidado de su hija, la madre de Erika dejó de trabajar. Esta compleja situación aumentó los gastos del hogar, haciendo que, en ocasiones familiares, amigos y personas cercanas tuvieran que ayudarlas a pagar el arriendo y otros gastos que necesitaba Erika para su cuidado.

La joven solicitó la eutanasia para morir de forma digna

En medio del dolor y la difícil situación que vivía ella y su familia, Erika Morales, a sus 20 años le pidió a su hermana Tatiana que tramitara una solicitud frente a la ley para acceder a la eutanasia. Sin embargo, la EPS EMSSANAR rechazó la solicitud.

Una vez hecho público el caso en Caracol Radio el testimonio de la hermana de Erika se viralizó, lo que concluyó en que finalmente la EPS aprobara la solicitud de muerte digna, garantizando que la joven siguiera recibiendo los cuidados paliativos hasta que se le realizara el procedimiento.

“Quiero expresar que son muchos sentimientos encontrados, que esto no es fácil, no es fácil perder a una hermana, a mi única hermana. Saben, ningún comentario mal intencionado me importa hoy. Solo sé que fue la prueba de amor más grande que le estoy dando a mi hermana. Que ella va a estar bien, que logré que fuera escuchada. Espero seguir luchando por la justicia de mi hermana. Es un hecho todo, fue aprobado. Lo demás ya es algo privado que llevaremos en familia”, la herma de Erika Morales en sus redes sociales.

Finalmente, el procedimiento fue llevado a cabo este pasado 1 de marzo en la ciudad de Pasto, Nariño. Erika Yanira Morales falleció a los 20 años. Por ahora se desconoce la identidad de las atacantes, pero las autoridades se encuentran investigando para dar con las culpables.