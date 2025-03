Distrito entregó puente que comunica a Ternera con San José de los Campanos

La espera terminó. La Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, entregó oficialmente la obra de la Calle 35 en San José de Los Campanos, que incluye un nuevo puente vehicular de 10 metros lineales, permitiendo una conexión segura y eficiente con los barrios vecinos Ternera y La Princesa.

Con una inversión de $2.540 millones, esta obra abarcó 253,3 metros lineales y resuelve una de las principales necesidades de los habitantes de la zona, que durante años sufrieron las dificultades de un obsoleto cruce improvisado sobre el canal Matute, que afectaba a peatones y motociclistas, especialmente en temporada de lluvias. Incluso, varias personas cayeron al canal sufriendo lesiones.

Es por eso que el alcalde Dumek Turbay Paz, tal como lo prometió en campaña, priorizó esta obra para acabar con el riesgo y darles a las comunidades aledañas una conexión segura como la merecen.

“Este puente era una necesidad sentida, una de las grandes solicitudes de la comunidad y un compromiso que asumimos desde el primer día. Hoy cumplimos con hechos, con una obra que garantiza seguridad, mejora la movilidad y les cambia la vida a miles de personas en San José de Los Campanos y Ternera”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

El mandatario de los cartageneros añadió: “arrancamos un sábado de buenas noticias. Acá estamos, en este barrio bendito que es San José de los Campanos, donde su comunidad siempre me recibe con todo el cariño. No solamente entregamos un puente. Es toda una intervención vial. Es impecable. Es una gran obra. Pasamos la página de ese puente hechizo, rudimentario, que no ayudaba en lo absoluto, a una infraestructura de calidad y digna”.

Turbay Paz concluyó: “seguimos respaldando a comunidades históricamente olvidadas, que hoy son importantes para nosotros, y que cuentan con todo el apoyo de este gobierno para el que dejaron de ser invisibles”.

Y, en tono jocoso, recordó cuando, hace más de 16 meses, algunos incrédulos pensaron que la obra solo sería una promesa de campaña más.

“Pensaron que era mentira y alguien me dijo: ‘tú lo que eres es un boca e’ champú’. Hoy, entregamos este puente que une a Ternera y San José. Es una realidad”.

Son más de 30 mil personas las que se benefician directamente con este proyecto.

Una obra que cambia la vida

La conexión entre San José de Los Campanos y Ternera era un problema histórico y una deuda que tenía la administración distrital con la zona.

“Por mucho tiempo sufrimos con este paso. Cada vez que llovía, quedábamos incomunicados. Ver hoy esta obra terminada es un alivio y un sueño cumplido para todos los que vivimos aquí, estamos muy agradecidos con el alcalde por habernos atendido, hoy vemos que esta administración sí cumple lo que promete y que hace honor de su lema ‘Diciendo y haciendo’, este sí es un alcalde de calle que apoya al pueblo”, expresó Liliana Villacoth Hernández, presidenta de la Junta de Acción Comunal.

El secretario de Infraestructura, Wílmer Iriarte, resaltó que esta intervención no solo mejora la movilidad, sino que también aporta a la reorganización del tránsito en la ciudad. “Este puente no es solo para San José de Los Campanos, es una obra que beneficia a toda Cartagena, permitiendo una nueva alternativa de movilidad en esta zona y que nos va a permitir tener una vía alterna cuando llegue el momento de dar inicio a los Intercambiadores. Hoy estamos avanzando con un sistema vial más conectado y eficiente”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Néstor González, habitante del sector, no ocultó su alegría frente a la anhelada noticia.

“Parece mentira que este proyecto se haya hecho realidad, estamos realmente agradecidos, todas estas comunidades que serán beneficiadas: San José, Ternera, Villagrande. Es un proyecto que realmente necesitaba la comunidad y hoy lo vemos aquí plasmado”.

Cartagena avanza con hechos

La entrega de esta obra hace parte de la estrategia de transformación vial que lidera la Alcaldía de Cartagena, atendiendo las necesidades de barrios que por años estuvieron olvidados en términos de infraestructura. Lo que antes eran promesas hoy son realidades palpables.

“Estamos diciendo y haciendo. Prometimos esta obra en campaña y hoy la estamos entregando, con la satisfacción de ver a la comunidad beneficiada. Seguimos avanzando con más calles, más puentes y más obras que le cambian la vida a la gente”, concluyó el alcalde Dumek Turbay Paz.