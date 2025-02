Gustavo Serpa respalda a Falcao y a los jugadores de Millonarios: entrevista exclusiva

En diálogo con 6AM de Caracol, el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, se refirió a unas palabras que fueron malinterpretadas durante la Asamblea General 2024, que tuvo lugar el pasado jueves 27 de febrero. Del mismo modo, habló de otros temas que fueron abordados en la junta, como los aspectos financieros y también los deportivos, como el polémico caso de Neiser Villarreal.

La mala interpretación sobre Falcao

Respecto a unas palabras que fueron sacadas de contexto, Serpa aclaró lo sucedido y cómo se presentó la pregunta del accionista. Aseguró que su intención nunca fue culpar a ningún jugador y solo estaba tratando de explicar hasta qué punto llega la responsabilidad de los dirigentes.

“Me estaba haciendo una pregunta un hincha, un hincha accionista. Me estaba haciendo una acusación, que si no quería ser campeón todos los años y que si era así, por qué habíamos armado una nómina que no correspondía a la intención de ser campeones y creo que citaba el caso del 2024. Y yo le decía, ‘primero que todo, yo quiero ser campeón igual que usted, así como usted es hincha, yo también’, yo le dedico a esto mi tiempo, una gran parte de mi esfuerzo personal, financiero, diario, a que justamente logremos el objetivo de todos los hinchas. Le hacía una referencia que yo como presidente de la Junta Directiva asumo las responsabilidades que tenga que asumir, pero no puedo responder por ciertas cosas que pasan en el fútbol que tiene que ver con el azar. Y hacía referencia a que qué culpa tenía yo en que la pelota no entrara, que no la metiera Falcao, Leo etcétera, no podía ser una acusación en contra mía”, inició diciendo.

La última intención fue culpar a Falcao: “Hacía referencia… Es que solo muestran un video, digo lo que significa Falcao para nosotros. Falcao para esta institución significa muchísimo, estamos orgullosos y felices que esté con nosotros. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que su permanencia en Colombia no solo sea favorable, sino para que esté acá y no se me puede acusar que estoy entonces cargando contra Falcao porque estaba haciendo una referencia de hasta dónde va la responsabilidad de los dirigentes. Y puse un ejemplo que qué tenía que ver yo con que el resultado no se había dado en el último partido y sigo creyendo en eso, no culpando a nadie, sino refriéndome a que la gestión de los dirigentes llega hasta cierto punto. Armamos una nómina altamente competitiva, pero el fútbol tiene azar, como el palo o el gol anterior ante Nacional, hubiéramos podido liquidarlo y ser campeones. Lo último que estaba haciendo era, ni mucho menos, culpando a Falcao de nada, es una interpretación sesgada y que no corresponde a lo que estaba explicando".