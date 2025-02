La confesión de Sambueza sobre Millonarios: “Salieron campeones y yo no fui”

La relación de Fabián Sambueza no terminó de la mejor manera con la hinchada de Santa Fe. El volante argentino tuvo dos pasos en el club Cardenal, uno entre 2019 y 2020, en el que pudo llegar a la final de la Liga colombiana ante América, pero la perdieron, y algún sector de la hinchada le cobra esa derrota.

En 2023 regresó al conjunto bogotano y salió con destino a Bucaramanga, donde justamente quedó campeón en el primer semestre del 2024 enfrentando en la final a Santa Fe. En diálogo con AS Colombia, aseguró que cuando disputó la definición en El Campín llegó con respeto, pero el trato de los hinchas loo llevó a desplegar todo su fútbol y terminó festejando.

“Fue duro al principio porque para mí eran sensaciones encontradas que después la gente hizo que yo reaccionara. Yo fui tranquilo pensando ‘este es mi equipo, lo voy a defender a muerte a Bucaramanga, pero voy a ser lo más respetuoso con la gente’. Pero cuando llegué, toqué dos pelotas y la gente me puteó hasta más no poder. Dije, ‘no voy a defender a nadie, acá se perdió el respeto y voy a jugar como tengo que jugar’”, inició diciendo al respecto.

“Si, Eduardo (Méndez) se enojó que, porque no podía festejar el título a la gente de Santa Fe, pero en realidad no había solo gente de Santa Fe, estaba toda la tribuna de Bucaramanga donde yo estaba mirando. No es que yo miré a la gente de Santa Fe y festejé, no. Yo festejé con mi gente porque estaba mi familia también. Pero uno lo entiende desde el lado del enojo de las demás personas”, añadió.

Tuvo ofertas de Millonarios

Del mismo modo, el argentino reveló que, tras su primer paso, y antes de regresar al cuadro Cardenal, tuvo posibilidades de jugar en Millonarios, así como otras ofertas pasaron por sus opciones. Sin embargo, tras estar en Junior, decidió volver a Santa Fe y en ese primer semestre del 2023, el equipo Embajador levantó el título luego de la final con Nacional.

“Nunca me dieron ninguna razón, de hecho, yo había vuelto a Santa Fe con muchas otras ofertas, una de ellas de Millonarios que rechacé y ellos salieron campeones en el primer semestre y yo no fui. Decidí ir a Santa Fe porque había tenido conexión con la hinchada y la gente. Por eso digo que el fútbol es muy injusto, porque siempre hay dos o tres jugadores que cuando las cosas no van bien, la gente apunta a ellos, siempre son los más grandecitos y en este caso me tocó a mí. No hay problema, acepté y salí del club”, contó.

Entretanto, se refirió a los que manifiestan que la final del 2020 ante América no la jugó de la mejor manera. “La gente de Santa Fe o escucho o alguien me dice que no jugué bien en la final contra América, pero la verdad hice un gol e hice una asistencia. Después que me quedé sin gasolina, era normal, no podía correr más, ya habíamos corrido y no nos alcanzó, pero bueno la gente siempre tiene algo para criticar. Ustedes acá en Colombia se tiran mucho entre ustedes y es algo que los argentinos, yo me puedo estar matando con mi compañero porque lo odio con todo mi corazón, pero nadie se entera porque lo voy a defender a muerte. Ustedes no, se tiran al agua, eso también es una de las diferencias que nosotros marcamos”.