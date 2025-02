Horóscopo Profesor Salomón HOY 28 de febrero: ¿qué le depara la alineación de planetas a los signos?

Según el profesor, hoy 28 de febrero es un día único, pues si sumamos los dos dígitos nos da 10, el número perfecto. Las personas que nacieron un día como hoy suelen ser perfeccionistas y disciplinadas, por lo que tienden a tener un éxito constante en sus proyectos y ser muy buenos para los negocios.

Aun así, cuando algo está fallando o las cosas no se ejecutan como ellos desean, pueden llegar a ser temperamentales y autoritarios.

Hoy que la nueva luna los acompaña en su cumpleaños, aprovechen para pedir todo lo que desean. Además, la alienación de planetas ocurre hoy, la cual se considera el desfile de protección y prosperidad para quienes lo piden.

Recomendación del día: Encender una vela de color amarillo y otra verde.

El número para hoy: 2833.

Color del día: Rojo.

Cáncer

Este mes nace con firmeza para usted, en su trabajo, amor y proyectos, no habrá nada negativo. Pero no olvide que, tiene que esforzarse y trabajar para lograr sus cometidos.

La luna en su fase nueva es su aliada, pues usted lleva ventaja sobre los demás signos, debido a su fecha de nacimiento, benefíciese con un borrón y cuenta nueva.

Número de la suerte: 3827.

Escorpión

Todas las cosas van a su favor, pero tenga calma y administre el tiempo sabiamente. Recuerde que la clave del éxito es tener nobleza y humildad, no sea soberbio y tenga los pies en la tierra.

Número de la suerte: 5908.

Piscis

Un mes de celebración, buenas noticias y abundante riqueza. Prepárese porque este mes que viene es de grandes alegrías, pero no descuide su fe, fortalézcala.

Número de la suerte: 1350.

Aries

Esté pendiente porque viene una cosecha grande para este mes, por lo que debe estar preparado, tenga seguridad y firmeza, confíe plenamente en lo que le da Dios. El profesor le asegura que sus planes son perfectos y beneficios.

Número de la suerte: 4067.

Leo

Un mes donde va a destacar, lleno de triunfos y culminando todas sus metas, con abundante solución y estabilidad. Enfóquese en mejorar su vida, especialmente en los campos del amor, los negocios y la familia. Tiene la corona de reyes y reinas, y la firmeza para disfrutar de ellas, no la derroche.

Número de la suerte: 0826.

Sagitario

Las últimas semanas le han dejado angustias y desestabilización, pero tranquilo, esas preocupaciones se esfuman este mes. Culminará con broche de oro y bendiciones esta semana, será recompensado con mucha tranquilidad.

Número de la suerte: 2780.

Tauro

Este mes va a tener la oportunidad de recorrer senderos que usted ni imaginaba, llenos de cambios muy beneficiosos. Incursione sin miedo, pues va a poder montar ese negocio, hacer ese viaje, mejorar las relaciones amorosas, etc.

Número de la suerte: 0124.

Virgo

Tenga fe y siga adelante, no se desanime por la aparición de obstáculos, su constancia será recompensada. Como consejo, el profesor le recomienda encomendarse a San José, quien le ayudará con la fe que puede estar necesitando.

Número de la suerte: 0764.

Capricornio

Tenga cuidado porque este mes tendrá que tomar decisiones muy trascendentales, no se deje presionar, haga elecciones basadas en la tranquilidad y la paz. Algo con el extranjero podría activarse en marzo, aliste sus maletas.

Número de la suerte: 1533.

Géminis

Despiértese, llegarán nuevas alternativas este mes, pero si nos las toma con la mejor energía se va a perjudicar. Esté abierto a nuevos panoramas, su intransigencia podría ser su mayor enemigo.

Número de la suerte: 4096.

Libra

Todo lo que refiere al amor requiere mucha atención. Debe volver a conquistar, mejorar, fortalecer y reconciliar. Recuerde que, si no hay amor, no hay dinero tampoco. Si no está bien emocionalmente, el dinero no fluye. Arregle sus relaciones antes de cualquier cosa. Además, los planetas le abrirán una buena oportunidad para solucionar y sanar relaciones rotas, no deje pasar esta oportunidad.

Número de la suerte: 1150.

Acuario

La justicia, el equilibró y el poder están a su favor, eso significa bendiciones extras en sus metas. Además, algo con el extranjero estará muy vinculado con usted, puede ser de amor, trabajo o dinero.

Número de la suerte: 0024.