Horóscopo Profesor Salomón HOY 24 de febrero: ¡Pilas Escorpio! Hay que realizarse limpiezas

Este inicio de semana nace con la fecha 24, el número del renacimiento, pues el 2 representa la pareja y el 4, la firmeza. Por lo tanto, las personas nacidas hoy son innovadoras y constantes al momento de hacer cambios, no les gusta estar quietos, lo que trae muchas bendiciones a su vida.

El cuarto menguante continúa; la luna llena de hoy estará permeada de gran bendición y limpieza. El profesor recomienda repetir esta frase: “Hoy florece todo lo mejor para mi vida”.

Santo del día: San Sergio.

San Sergio. Recomendación del día: Comerse una fresas con chocolate o miel.

Comerse una fresas con chocolate o miel. El número para hoy: 4097.

4097. Color del día: Rojo

Cáncer

En primer lugar, no repela el amor de su vida, aunque posiblemente tenga heridas del pasado, debe sanarlas con el perdón, de lo contrario estancarán sus proyectos.

Mucho cuidado con la envidia, la seguridad y luz que usted proyecta atrae muchos enemigos que podrían ponerle piedras en el camino. El profesor le recomienda llevar a cabo cambios en su economía, nuevas inversiones o proyectos podrían ser la respuesta.

Número de la suerte: 6826.

Escorpión

Usted debe tener mucho cuidado, pues su signo es propenso a ser atacado, o como el profesor lo llama: “a que le muevan el muñequito”. Debe realizar limpiezas constantes, así evita las malas energías del enemigo.

Esté muy atento, hay nuevas oportunidades sentimentales y económicas en el camino, si controla las malas intenciones del enemigo.

Número de la suerte: 6789.

Piscis

¡Paciencia! Ya se avecina su recompensa, pero necesita encontrarse en estabilidad para recibirla; tenga mucha sabiduría y será recompensado.

Número de la suerte: 5550.

Aries

Sus anhelos han sido escuchados; se avecina una fortuna económica y grandes oportunidades laborales. Sépala recibir y disfrútela; mucho cuidado con los excesos.

Número de la suerte: 1359.

Leo

No se altere y tome las situaciones con calma, evite las peleas y disgustos en el trabajo y en el hogar. Debe esforzarse por dar soluciones a estos conflictos de manera armoniosa, así no desequilibrará su vida.

Si tenía pensado montar un negocio, hágalo, es el momento ideal.

Número de la suerte: 5055.

Sagitario

Van a llegar muchos cambios, y usted debe adaptarse a ellos, pues son inevitables. Si no los recibe con flexibilidad, estos lo pueden quebrantar y traer pesares. Además, no cargue con los pesos que no le corresponden.

Número de la suerte: 8856.

Tauro

Tiene que balancear su situación emocional, replantee la relación que maneja con su pareja, hijos y padres; una de ellas está desequilibrada. Además, tenga mucho cuidado con sus reacciones; una noticia muy trascendental se acerca. Tómela con calma.

Número de la suerte: 3621

Virgo

Usted debe mantenerse fuerte ante la vida, pues muchos imprevistos cambiarán su vida repentinamente. También tenga mucho cuidado con lo que promete, pues no lo está cumpliendo, recuerde que si traiciona sus promesas, se está traicionando a usted mismo. El profesor le recomienda refugiarse en la fe y la oración para superar sus defectos.

Número de la suerte: 3419.

Capricornio

No se dé por vencido cuando está a punto de lograr sus cometidos, debe llenarse de perseverancia y fe. Cuando esté en la meta, será llenado de bendiciones económicas y oportunidades laborales. ¡No se rinda!

Número de la suerte: 2870.

Géminis

Reconcíliese con tu familia, esos lazos familiares son necesarios y se están perdiendo por su culpa. Cuidado con la columna y los riñones, pueden estar afectándolo profundamente.

Número de la suerte: 1580.

Libra

Van a salir a la luz cosas que estaban ocultas; fortalezca su parte emocional para poder verlas con claridad. Por otro lado, una gran bendición económica para este fin de semana será suya, disfrútela mucho.

Número de la suerte: 1419.

Acuario

La envidia lo está rondando, muchos vecinos están buscando opacar su imagen. Como recomendación, el profesor le aconseja ignorar el negativismo y los chismes, y siga adelante con sus planes y metas. Eso sí, cuídese mucho los pies y las rodillas, pueden ser una incomodidad esta semana.

Número de la suerte: 0956.