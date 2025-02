Gustavo Serpa: “Falcao es nuestro máximo ídolo; lo que se dijo se sacó de contexto”

La Asamblea General 2024 de Millonarios, que tuvo lugar el pasado jueves con la presencia de la junta directiva y los accionistas del club, más allá de los balances, resultados económicos y demás, dejó controversia. El máximo accionista del club, Gustavo Serpa, realizó unas declaraciones que “fueron sacadas de contexto” cuando se refirió a la responsabilidad de los directivos, ajena a los que puedan hacer los jugadores dentro de la cancha.

En diálogo con 6AM de Caracol, Serpa dio contexto de sus palabras y se refirió al video que se filtró en redes sociales. Aseguró que su intención nunca fue “cargar” contra Falcao, pues fue el que más dispuso para poder tener a El Tigre en la institución y, a su vez, mantenerlo.

“Me estaba haciendo una pregunta un hincha, un hincha accionista. Me estaba haciendo una acusación, que si no quería ser campeón todos los años y que si era así, por qué habíamos armado una nómina que no correspondía a la intención de ser campeones y creo que citaba el caso del 2024“, inició explicando sobre lo que un accionista le cuestionó.

Falcao vuelve a ser el ‘rey’: Así quedó la tabla de goleadores históricos tras el gol del ‘tigre’

“Le hacía una referencia que yo como presidente de la Junta Directiva asumo las responsabilidades que tenga que asumir, pero no puedo responder por ciertas cosas que pasan en el fútbol que tiene que ver con el azar. Y hacía referencia a que qué culpa tenía yo en que la pelota no entrara, que no la metiera Falcao, Leo (Castro) etcétera, no podía ser una acusación en contra mía”, añadió sobre su respuesta.

El significado de Falcao para Millonarios

“Es que solo muestran un video... digo lo que significa Falcao para nosotros. Falcao para esta institución significa muchísimo, estamos orgullosos y felices que esté con nosotros. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para que su permanencia en Colombia no solo sea favorable, sino para que esté acá y no se me puede acusar que estoy entonces cargando contra Falcao porque estaba haciendo una referencia de hasta dónde va la responsabilidad de los dirigentes. Y puse un ejemplo que qué tenía que ver yo con que el resultado no se había dado en el último partido (contra Pasto) y sigo creyendo en eso, no culpando a nadie, sino refriéndome a que la gestión de los dirigentes llega hasta cierto punto”, agregó.

Presidente de Millonarios habló de la situación de Neiser Villarreal ¿En qué va?

Lo que le dijo Falcao sobre la situación:“Cuando me di cuenta de que estaban tomando esto para generar una animadversión y para romper la unidad del club, y atacarme a mí, hablé con Falcao y le dije: ‘se presentó este escenario, hice un comentario a este respecto, tú sabes cómo es esto y él me dijo ‘no te preocupes’. Le dije, ‘voy a salir a aclarar estas cosas mañana temprano, porque es lo que me corresponde’. Tanto él como nuestros jugadores saben el aprecio que yo tengo por ellos. En ese contexto privado estaba tratando a la nómina a mis jugadores y estaba haciendo referencia a la calidad de jugadores que tenemos, me referí a Montero, a Falcao, a Vargas, a Leo, nosotros tenemos los mejores y ese era el contexto”.

“Es un contrasentido cargar contra Falcao”

“Cada semestre ármanos el equipo pensando que tenemos que ser campeones. El semestre pasado pasaron otras cosas, lo último que yo quería hacer era meterme con Falcao; es un contrasentido cuando dediqué mucho tiempo a que Falcao viniera, pero además a que Falcao se quedara nuevamente. No me voy a poner a cargar contra nuestro máximo ídolo, no me corresponde cuando he empeñado mi tiempo y mi esfuerzo para que Falcao esté acá”.

Reviva toda la entrevista acá