Niño de 13 años fue trasladado de EPS sin autorización de su madre en Cartagena: aquí la historia

Cartagena

Un verdadero calvario vive Inés Hereira, una madre soltera residente en el barrio El Pozón de Cartagena a raíz del traslado “misterioso” de EPS de su hijo de 13 años.

En diálogo con Caracol Radio, la mujer denunció que hace un año cuando el menor de edad sufrió complicaciones de salud, acudió a Mutualser para que lo atendieran, sin embargo, le respondieron sorpresivamente que su hijo se encontraba afiliado a la EPS Cajacopi.

“Mi hijo se enfermó y por medio de eso yo acudí a Mutualser, pero cuando llego allá me dicen que él no está afiliado, que él es usuario de Cajacopi. Cuando me dirijo a Cajacopi, me dicen que no puedo trasladarlo nuevamente”, expresó.

Pese a los múltiples intentos por trasladarlo nuevamente a la EPS Mutualser con denuncias en la Superintendencia de Salud, Inés Hereira aseguró que presuntamente Cajacopi ha obstaculizado este trámite y ha sido prácticamente imposible lograrlo.

“En Cajacopi me hicieron actualizar los datos de mi hijo, pero pedí que me lo cambiaran a Mutualser porque yo soy su representante y no lo autoricé. La verdad no entiendo cómo yo me encuentro en una EPS y él en otra. Me dicen todo el tiempo que vaya a Mutual para que me den una planilla de afiliación, pero en ese plan llevo ya un año, no quiero que siga en Cajacopi”, puntualizó.

Inés Hereira aseguró que, debido a este traslado sin consentimiento, su hijo no ha podido recibir los tratamientos necesarios que necesita actualmente en uno de sus brazos por un accidente que sufrió.

“Él ahora está sufriendo porque tuvo un accidente que le afectó uno de los brazos. Cajacopi no quiere soltarlo y por eso pido a la Supersalud porque con Mutualser no tengo inconvenientes”, aseveró.