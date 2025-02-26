El código iframe se ha copiado en el portapapeles

República Dominicana trabaja en la descentralización y diversificación de su turismo

David Collado, ministro de Turismo de la República Dominicana, habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre las estrategias que han implementado para aumentar la visita de turistas en ese país.

Para iniciar, aseguró que “si hacemos un análisis, en 2019 llegaban 106.00 turistas colombianos a República Dominicana y ahora en 2024 terminamos en 135.000, eso quiere decir que luego de la pandemia nos recuperamos extremadamente rápido y crecimos un 300% en el mercado colombiano”.

Asimismo, destacó que su país “se unificó y dejó a un lado los intereses personales y partidarios para poner sobre la mesa los intereses de la principal industria y eso es parte del éxito”.

En esa línea, señaló que “Dominicana tiene una diversidad en su turismo, hay habitaciones desde 69 o 70 dólares. Hay una gran variedad y diferentes destinos turísticos que es la estrategia que tiene nuestro país ahora que es al descentralización y diversificación de nuestro turismo”.

Por último, mencionó que República se encuentra en el mejor momento de la historia de su turismo.

