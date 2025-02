Luis Díaz, el ‘9’ inesperado: su transformación en el Liverpool de Arne Slot

En una reciente entrevista con el medio ESPN, el talentoso delantero colombiano Luis Díaz habló sobre su desempeño como centrodelantero en el Liverpool, destacando su adaptación a esta nueva posición y su deseo de contribuir al equipo desde cualquier lugar en el campo.

Estas declaraciones han generado cierta expectativa, ya que hace no mucho, se mencionaba que el Lucho no estaba cómodo en esa posición.

Su adaptación como nueve

Luis Díaz, conocido por su habilidad y velocidad como extremo por izquierda, ha sido utilizado en varias ocasiones como centrodelantero por el entrenador de los de Anfield, Arne Slot. A pesar de no ser su posición natural, Díaz ha demostrado su capacidad para adaptarse y rendir en este nuevo rol. ““Lo único que quiero es jugar, donde me toque va a estar bien. Me ha pedido tener movilidad en esa posición, no la conocía mucho, pero creo que hice un buen papel de centro delantero, tengo que seguir mejorando, no es fácil. Si estoy jugando estoy contento” señaló el delantero.

Desempeño en la temporada

A lo largo de la temporada, Díaz ha sido una pieza clave para el Liverpool, tanto como extremo como centrodelantero. Su versatilidad ha permitido al equipo adaptarse a diferentes situaciones y enfrentar los desafíos de la Premier League y la Champions League.

Hasta el momento, el extremo de la selección ha marcado 13 goles y ha dado tres asistencias a lo largo de la temporada en su equipo.

Relación con el entrenador

Díaz también destacó la importancia de su relación con el entrenador Arne Slot, quien ha impuesto su idea de juego de manera efectiva en el equipo. “Pasamos mucho tiempo juntos, lo disfrutamo, es un gran técnico que ha impuesto su idea de una gran forma, gozamos de poder tenerlo. Nos enfocamos mucho en lo que el otro equipo puede hacer y generamos nuestro plan, hay poco tiempo, se trata más de recuperar, lo fuerte fue a principio de temporada”.

Retos y objetivos del Liverpool

El cuadro rojo se encuentra en un gran momento colectivo, liderando la Premier League con amplia ventaja y preparándose para enfrentar al PSG en los octavos de final de la copa de Europa. Díaz recalcó su optimismo y confianza en el equipo: “Estamos en una posición muy buena, hay que disfrutar, no siempre se está en esos momentos. Con la cabeza tranquila, los pies sobre la tierra, partido a partido. Lo más importante es mantenerse”. Dijo el 7 del Liverpool.