El alcalde de Bogotá anuncia modificaciones al Pico y Placa para 2026

Colombia

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, anunció que el Pico y Placa en la ciudad será ajustado a partir de 2026. El mandatario explicó que la modificación no será inmediata, ya que se está llevando a cabo un estudio por parte de la Secretaría de Movilidad para determinar las zonas de mayor y menor congestión. “La apuesta sí es modificarlo, pero no tan rápido. No creo que sea este año, primero porque tenemos muchas obras”, indicó Galán durante una entrevista.

El alcalde destacó que la modificación se trabajará durante 2025, utilizando tecnología para mejorar la eficiencia en el manejo de las vías, especialmente en las zonas con mayor demanda de tráfico. “Tenemos que usar la tecnología para ser mucho más eficientes en el manejo de las vías, las que tienen mayor demanda versus las que tienen menor demanda”, comentó.

Además, la Secretaría de Movilidad de Bogotá ofrece el programa Pico y Placa Solidario, que permite a los conductores pagar una tarifa para quedar exentos de la restricción. Este programa está diseñado para quienes necesiten movilizarse por razones laborales, personales o de emergencia durante los horarios en los que normalmente aplicaría la medida.