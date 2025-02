“Yo hago equipo, no hablo sobre mis compañeros”: MinTransporte sobre designación de Benedetti

Colombia

Desde la Cumbre de Mandatarias Colombianas por la Igualdad, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo que la designación de Armando Benedetti como ministro del Interior es una decisión que le compete únicamente al presidente Gustavo Petro y que ella, desde su cartera, está dispuesta a trabajar en equipo con el gabinete.

“Yo creo que el presidente de la República nombra su gobierno. yo no puedo apoyar algo sobre lo cual no defino. Yo estoy dispuesta a trabajar en equipo y a que se cumplan los principios de un plan de desarrollo”.

#POLÍTICA La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dijo estar dispuesta a trabajar en equipo en el gabinete con Armando Benedetti, tras su reciente designación como ministro del Interior.



“Yo no puedo apoyar algo sobre lo cual no defino. Yo estoy dispuesta a trabajar en… pic.twitter.com/ZquyV7XaI6 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 25, 2025

Señaló también la jefa de la cartera de transporte que no opinará sobre ninguna designación en el gabinete y tampoco hablará de política, porque no le corresponde.

“Es que yo no te voy a decir que yo apoyo a X o Y persona, porque me parece que eso es una cosa que no le corresponde a una ministra. Yo no tengo intermediarios en mi comunicación con el presidente y mientras siga manteniendo esa comunicación directa, transparente, en aras de la equidad, en aras de llevar desarrollo a las regiones, a los municipios, a los rincones apartados de este país, ahí estaré”.

Añadió María Fernanda Rojas que su labor en el Ministerio de Transporte es cumplir con las prioridades del Gobierno. Mencionó que esa será su única relación con el gabinete, por lo que no opinará sobre política y tampoco sobre sus compañeros.

“Yo en el ministerio vine a hacer un trabajo técnico y ahí me voy a mantener. Me hacen muchas preguntas sobre política, yo no soy la ministra del Interior. Si fuera la ministra del Interior, yo aquí les puedo dar un debate político y puedo opinar sobre el Congreso, la posición de X o Y persona. Yo no opino ni sobre mis colegas ni sobre política. Entonces no voy a dar una opinión”.