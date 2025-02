¿Qué pasó con el contratista de la vía Termales – El Arbolito en Villamaría?

Manizales

Esta obra que inició en el año 2023 bajo la administración del entonces Gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez y debía ser entregada en un plazo de 19.5 meses en la vereda Gallinazo en Villamaría, sin embargo, fueron varios los atrasos, aplazamientos e incluso incumplimientos, por lo que hoy el panorama es de maquinaria y material a un lado y lado de la vía y las obras a media marcha, puesto que tras la suspensión de obras el 16 de diciembre de 2024, por supuestas dificultades económicas, el contratista, Consorcio Vial Nazareth, se comprometió a retomar en febrero, pero a la fecha no ha sucedido.

Desde la secretaría de infraestructura departamental indican que iniciarán un proceso jurídico para buscar que el contratista responda por los incumplimientos en la obra que debía ser entregada

El secretario de Infraestructura de Caldas, Jorge Ricardo Gutiérrez, en Caracol Radio, dijo que “ya le solicitamos a la interventoría que nos entregara todo informe pormenorizado, no solamente el tema de los incumplimientos y las causas de los incumplimientos, sino también la tasación de las multas que se tengan que aplicar en este sentido, en este caso estamos esperando este informe, ojalá sea el día de hoy que nos lo entreguen, desde la semana pasada ya lo solicitamos, en virtud de que no vemos ningún movimiento por parte del contratista y esto puede ser preocupante no solo para la comunidad, sino para nosotros también”.

Prorrogas para el contratista

La obra debía ser entregada en enero del año 2024, sin embargo, en su momento pidieron una prórroga de 4 meses, pese a esto, la obra estuvo parada por 5 meses, en el mes de diciembre del mismo año, el Consorcio Vial suspendió de forma unilateral las obras que se adelantan en el sector Termales - El Arbolito, al aducir problemas económicos del contratista.

“Lo que tenemos que hacer es aplicar todo el tema jurídico, estar muy atentos a todos estos trámites de multas de incumplimientos, lo que tengamos que hacer desde la administración para efectos de que este contratista no cumpla, tengamos que sancionarlo como lo indica el contrato, como lo dice la norma y en ese trámite estamos”, indicó el secretario de la cartera de infraestructura de Caldas.

El contrato

En la administración del entonces Gobernación Luis Carlos Velásquez, se firmó un contrato por un valor de 16 mil 341 millones de pesos para intervenir el tramo Puente La Libertad – Termales – Arbolito, cuyas obras debían terminar en enero del año 2024 con un tiempo de obra de 19 meses.

Presupuesto

Según el observatorio de obras de la Gobernación de Caldas, la obra tuvo dos adiciones, lo que casi duplicó el valor inicial del contrato que a la fecha quedó en un avance físico del 77% según el reporte de avance.