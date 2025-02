Más de 600 personas participaron en la Primera Feria de Empleo del SENA en Antioquia

Medellín

Un total de 604 personas de diferentes edades con o sin experiencia laboral, participaron en la Primera Feria de Empleo del SENA, que se realizó el pasado 21 de febrero de 2025 en la Regional Antioquia. Este evento contó con la presencia de 15 empresas de diversos sectores, que ofrecieron más de mil vacantes para niveles operativos, técnicos, tecnólogos y profesionales.

Durante esta jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de adelantar procesos de preselección directamente con las empresas vinculadas. Además, se llevó a cabo talleres de orientación ocupacional y se presentó la oferta educativa y de emprendimiento que el SENA ofrece a la comunidad.

Juan Ríos, orientador ocupacional de la Agencia Pública de Empleo del SENA, destacó “Tuvimos la fortuna de contar con más de 600 personas en nuestra primera feria de empleo de 2025, de esta cifra podrimos decir que el 60 por ciento iniciará el proceso de selección en las diferentes empresas que hicieron parte de esta jornada”.

Una de las asistentes, Omaida Miranda Pacheco, egresada del SENA como tecnóloga en Confección Industrial, expresó su satisfacción con el evento: “Gracias al SENA, he podido estudiar desde lo técnico hasta lo tecnológico. Esta feria me ha permitido conocer nuevas empresas que confío me brindarán una oportunidad laboral”, comentó.

La Agencia Pública de Empleo del SENA, continúa con el objetivo de ser un referente en la gestión y colocación de empleo, ofreciendo a los buscadores de empleo la posibilidad de conectar con empresas que requieren talento humano, tanto a nivel nacional como internacional.