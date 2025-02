Damnificados por ola invernal en el barrio Simón Bolívar exigen soluciones

Cúcuta

Desde hace una década, habitantes del barrio Simón Bolívar vienen enfrentando múltiples contratiempos por las afectaciones que presentan sus viviendas, ante las olas invernales que de los últimos años.

“Nosotros no nos inundábamos en el barrio porque teníamos una vía por donde siempre escurría agua lluvia, pero en la parte posterior de nuestras casas, hay un predio muy grande que pertenece a una empresa y ésta hizo uso apropiado de su suelo, hicieron remoción y adecuaron este lote, eso ocasionó que se tapara la vía o el camino por donde salía el agua lluvia” contó a Caracol Radio Constanza Escalante, habitante del sector y afectada.

Afectaciones por lluvias en el barrio Simón Bolívar de Cúcuta. / Foto: Cortesía comunidad. Ampliar

Agregó que a partir de eso comenzó la odisea para las familias de este barrio, con inundaciones de hasta 1 metro de altura cada vez que llueve.

“Como comunidad tocamos muchas puertas en la administración municipal y las autoridades. Al ver que no pasaba nada acudimos a la Defensoría del Pueblo en el 2015, se levantó una acción popular, cobijando toda la comunidad de la avenida 28 entre calles 18 y 19. Esos procesos se demoran mucho, en el 2018 el juez falló a favor de la comunidad, juzgando a la alcaldía de San José de Cúcuta, Aguas Kpital, San Simón y la empresa privada” dijo Escalante.

Sin embargo, siete años después la solución para estas familias no llega y el deterioro en sus viviendas continúan. Incluso, varias personas han tenido que salir del barrio a refugiarse donde familiares.

Afectaciones por lluvias en el barrio Simón Bolívar de Cúcuta. / Foto: Cortesía comunidad. Ampliar

“A nosotros no se nos ha acercado nadie a darnos solución, en apartes de la demanda fallada a nuestro favor dice que la alcaldía debe hacer unos nuevos estudios, mirar de qué manera se soluciona este problema, pero esta es la fecha y no ha sucedido absolutamente nada. Hace cinco meses hubo inundaciones y ahí si corre la alcaldía, fotos van, fotos vienen, pero más allá de eso, no pasa nada”, concluyó la habitante.